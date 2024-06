Els jugadors del Mollerussa exploten i denuncien que el club els deu tres nòmines

“Sempre deia que Mollerussa era un lloc idíl·lic, que era un conte de fades, però en pocs dies s’ha convertit en una pel·lícula de terror.” Jordi Cortés, entrenador del CFJ Mollerussa, el tècnic que va ascendir l’equip a Tercera RFEF i ha aconseguit mantenir la categoria, mostrava ahir la seua decepció, no ja pel deute econòmic que manté el club (tres nòmines i primes), sinó per la falta de transparència.

És la mateixa idea que va transmetre el capità, Xavier Puiggròs Putxi, portaveu de la plantilla durant la roda de premsa en la qual van expressar la seua preocupació i malestar per la situació. “Soc de la casa, porto 25 anys aquí, porto l’escut al pit i em sap molt greu haver hagut d’arribar a aquesta situació”, va explicar, en una compareixença davant els mitjans que es va desenvolupar al bar perquè, segons va explicar Cortés, “ens han canviat el pany de la sala de premsa, que és on volíem fer-la.

Fins al 30 de juny tenim contracte, som jugadors del Mollerussa i tenim dret a fer-ho aquí”, va expressar.

La plantilla va iniciar l’acte llegint un ampli comunicat en el qual destacaven que havien deixat “en segon terme l’aspecte econòmic” per centrar-se “en l’esportiu” i “aconseguir una permanència històrica per al futbol lleidatà. Ha estat un camí llarg, però ho hem aconseguit”.

Recorden que “hem estat competint” malgrat anar acumulant “importants retards en els cobraments” i, sobre la responsabilitat de l’actual junta, que presideix Josep Gené, incideixen en el fet que ell és “és l’únic que no estava en la junta anterior”, cosa que porta Cortés a pensar que “a nosaltres els diners no ens els deu l’anterior junta ni l’actual, ens els deu el CFJ Mollerussa”.

En la nota denuncien “el silenci, la falta d’informació i de transparència i les mentides que, arran del canvi de presidència, s’han produït contra nosaltres”. En això inclouen el fet que “ens hem assabentat per tercers que el club té presumptament un nou director esportiu que està parlant amb jugadors i entrenadors futuribles per a la temporada que ve”, la qual cosa considera “una falta de respecte”.

Cortés denuncia també, en declaracions a SEGRE, “l’intent per part de la junta de dividir la plantilla. Han pagat als que tenen fitxa professional i a la resta no”. Recorda també que res no feia sospitar que es pogués arribar a aquesta situació. “Es va acumular un retard perquè no ens van pagar el desembre, el gener i el febrer, però al març ho vam cobrar tot. Però ja no hem tornat a cobrar res més.” No només denuncien “la mala gestió del club en l’aspecte econòmic, sinó també en l’àrea de comunicació” perquè “fer públiques informacions, desinformacions, comunicats i contracomunicats, que es contradiuen, en menys de cinc minuts és un símptoma de falta de rumb i de direcció”.

El seu escrit acaba demanant “a les institucions i patrocinadors que no deixin de donar suport al projecte” i en la llarga llista de greuges lamenten que no ha estat fins a conèixer la convocatòria de la roda de premsa d’ahir que “ens van convocar a una reunió dimecres [avui] a les 19.00”. També agraeixen el suport rebut per part de l’afició i lamenten que “ens hem assabentat per la premsa que l’anterior president [Jaume Vallverdú] havia dimitit”.

El capità, Xavier Puiggròs, va denunciar que “no hem sabut la situació del club fins al final” recordant la professionalitat d’una plantilla a la qual “ens agrada el futbol. Hauríem jugat gratis. No esperàvem retards ni falta de comunicació”, va subratllar.

Va insistir, no obstant, en l’aposta pel diàleg i va afegir que “si ens haguessin explicat els problemes, hauríem estat flexibles”.

“El 30 de juny està cada vegada més a prop i els afiliats a AFE o ja han denunciat o ho faran i si no paguen el càstig és la pèrdua de categoria”, va recordar Cortés.