El Mollerussa no aclareix a la plantilla quan cobraran

La junta directiva del Mollerussa va explicar ahir als membres de la plantilla que està buscant recursos econòmics per pagar-los les quantitats que tenen pendents, encara que no van poder concretar-los quan els pagaran. Després que dimarts jugadors i tècnics van denunciar en una roda de premsa que a la majoria d’ells els deuen tres mesos, a més de les primes, membres de la junta s’hi van reunir ahir, sense el president Josep Gené, que segueix a l’Àfrica, per explicar-los la situació que viu el club. La plantilla, després d’escoltar les explicacions, continua igual d’intranquil·la, segons van explicar a aquest diari fonts d'aquesta.

“Ens han explicat la cronologia del que ha passat aquests mesos i ens han dit que a partir de demà començaran a parlar amb nosaltres. Però sabem que fa dies que un director esportiu parla amb jugadors i entrenadors. També estem molestos perquè han parlat abans amb gent de fora que amb nosaltres”, van explicar des de la plantilla.

Sense el president, van ser cinc els membres de la junta que van donar la cara davant de la plantilla. Òscar Zambrano, Òscar Cruz, Xavi Ayala, Ramon Ramon i el president honorífic, Josep Maria Gaya. Fonts de la junta van citar-los a la tornada de Gené per donar explicacions oficials des del club i van afirmar a aquest diari que tenen diversos fronts en els quals busquen recursos amb què pal·liar la situació “l’abans possible”. Van afegir que l’objectiu és continuar competint a Tercera RFEF la pròxima temporada.

“No ens quedem tranquils”, insisteixen des de la plantilla. “Ens han explicat que estan pendents de rebre diners d’institucions, que el president està fent gestions i els hem comentat que no oblidin la via local, a Mollerussa hi ha gent que pot aportar recursos”, expliquen des de la plantilla. En qualsevol cas, no estan previstos noves trobades entre les dos parts fins que no torni Josep Gené.

El termini per solucionar els deutes és el 30 d’aquest mes, quan el club ha d’estar al corrent amb els jugadors que han denunciat davant de l’AFE. El club sí que ha pagat, per evitar problemes, als que tenen fitxa professional, sis jugadors.