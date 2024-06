¿Hay posibilidades de que Lleida CF y Atlètic Lleida vayan en un proyecto único? Hablan los dos clubs

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida CF y Atlètic Lleida no contemplan, al menos por ahora, trabajar en un proyecto único en la ciudad. Así lo manifestaron ayer el adjunto a la presidencia del Lleida CF, Marc Torres, y el portavoz del Atlètic Lleida, Marc Cerón, en sendas entrevistas en Lleida TV.

Marc Torres señaló que “por nuestra parte siempre hemos extendido la mano a todo el mundo, al Atlètic Lleida y a cualquier club. Siempre tenemos las puertas abiertas, pero es verdad que es difícil. Ha habido algunas conversaciones en las últimas semanas, pero las posiciones están muy alejadas. La visión del deporte y del fútbol de un lado y de otro es muy diferente”. “El dinero no lo es todo. Ellos han estado seis años para llegar en Tercera RFEF, a pesar de la inversión económica que han hecho”, remarcó Torres.

Por su parte, Marc Cerón manifestó que “siempre repetimos en el Lleida Esportiu, que si no recuerdo mal es ahora el Lleida Club de Fútbol, que tenemos las puertas abiertas para hablar y buscar la mejor solución para los dos clubs. Creo que hace falta ser generosos, renunciar a una serie de cosas y buscar el acuerdo para conseguir lo mejor para la ciudad. Pero con los gestores que ha tenido el Lleida CF hemos ido hablando y no hemos llegado nunca a ningún acuerdo”. “Lo mejor sería un objetivo común, pero parece que hoy por hoy no es posible”, indicó Cerón.

En clave de lo que ha estado la temporada para el Lleida, Torres dijo que “independientemente de los resultados deportivos, nuestra ilusión era recuperar la masa social y si podía ser aumentarla. Y lo hemos conseguido. Queremos que el Camp d'Esports vuelva a ser una fiesta y se llene como esta temporada”. “nos está sorprendiendo en positivo el ritmo de venta de abonos y quizás esta temporada sea la definitiva del ascenso”, apuntó.

Por su parte, Cerón incidió que “somos un grupo de leridanos que inició el proyecto en el 2019 y poco a poco hemos sumado ascensos. Nuestro objetivo es que los chavales puedan jugar en un equipo de Lleida de élite”. Sobre la compra de la plaza del Badalona Futur dijo: En las próximas semanas informaremos de cómo queda todo.”