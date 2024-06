El Atlètic Lleida tiende la mano al Lleida CF siempre "que explique el proyecto sin opacidad"

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha confirmado en rueda de prensa que no hará efectiva la compra del Badalona Futur, tal como ha publicado hoy SEGRE, "una decisión que ha basado en un ejercicio de responsabilidad social con el fin de garantizar la estabilidad del fútbol en Lleida y la no confrontación". En este sentido, desde el Atlètic Lleida se ha ofrecido "la mano tendida" al Lleida CF "para unir esfuerzos", aunque los responsables han matizado que la colaboración está supeditada a que el Lleida CF "abandone la opacidad y explique la realidad de su proyecto".

El anuncio oficial de la renuncia a comprar el club barcelonés se ha hecho durante una comparecencia en el campo municipal Ramon Farrús, en el que han estado presentes Néstor Gutiérrez y Marc Cerón, representantes de las empresas que dan apoyo al Atlètic Lleida, y el presidente de este club, Josep Maria Oromí. Gutiérrez, que también es directivo del club, ha ejercido como portavoz y ha ido exponiendo el punto de vista del Atlètic Lleida.

En este sentido, ha explicado desde el grupo empresarial que da apoyo al Atlètic Lleida “pedimos saber dónde va el dinero que recibe el Lleida Esportiu y como se gestionan. No queremos poner dinero si no sabemos dónde va”, ha destacado, pero a la vez ha subrayado que eso no significa que quieran “eliminar al Lleida, sino encontrar soluciones para crecer y hacer un proyecto auténtico de ciudad”. El representante del Atlètic Lleida ha instado a Luis Pereira a que explique su proyecto, porque este grueso de empresas que colaboran “con el baloncesto, con el hockey y en todo el ámbito social leridano” contempla también ayudar al Lleida, pero quiere “saber cómo se afronta la realidad económica” que rodea el club y donde va el dinero, porque “no lo sabemos, y no digo que no vayan al Lleida, digo que no lo sabemos”, ha dicho.

Operación con el Badalona Futur

Los contactos para la compra del Badalona Futur, según Gutiérrez, se iniciaron el verano del año pasado, en una decisión provocada por una serie de informaciones sobre la viabilidad del Lleida Esportiu. “Queríamos dar a la ciudad la oportunidad de tener un club libre de deudas, ofrecerle una alternativa” dentro del fútbol profesional. “El clima que se generó está muy lejos de la intención que teníamos, y si eso tiene que provocar un conflicto y un clima que están muy alejados de la realidad y de nuestra voluntad, vale más dejarlo”. Néstor Gutiérrez ha insistido en que “en ningún caso buscamos conflicto y rivalidad”, sino “dar continuidad” al fútbol en la ciudad de Lleida. Es por eso que “descartamos la compra del Badalona Futur”. Incidiendo en esta línea, el portavoz ha dicho que la compra del Badalona habría implicado coincidir los dos equipos a la misma categoría, con el consiguiente “choque”, una situación que “no aporta nada” y de la que “no teníamos ganas de que pasara”, entre otras cosas porque lo que queremos “no es un proyecto de empresas”, sino “un proyecto de ciudad”.

Gutiérrez ha dicho, sobre la corriente de opinión que se creó en torno a la opción de comprar el Badalona Futur, que “no queremos culpar a nadie, es una cosa que no sabes muy bien por qué se ha producido”, y en todo caso ha admitido que han tenido “un problema de relato muy grave” que no se habría producido en caso de haber explicado “bien y antes” la problemática. “Todo el mundo tenía en la boca el nombre de Badalona, no de Lleida, y se veía como un club que venía aquí a amenazar al Lleida”, ha precisado Gutiérrez, que ha añadido que este problema no estaría en caso de que el Atlètic Lleida ascendiera en los campos de fútbol.