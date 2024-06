Descartan al Badalona

El Atlètic Lleida ha renunciado en el último momento a comprar el Badalona Futur, según ha podido saber este diario, y se centrará en seguir trabajando exclusivamente en su propio proyecto, que consideran “más fuerte que nunca”, después del ascenso a Tercera RFEF logrado el pasado sábado. Se acabó el debate. La próxima temporada Lleida no tendrá dos equipos en Segunda RFEF. El Atlètic Lleida se queda solo con el equipo que creó en 2019 y que la próxima temporada jugará en Tercera RFEF. Y lo hará en el Municipal Ramon Farrús. Los responsables del club han tomado esta decisión “para preservar la estabilidad del fútbol leridano” y “por responsabilidad social”, explicaron las mismas fuentes.

El acuerdo para hacerse con el Badalona Futur tenía que ratificarse estos días, pero la decisión del Atlètic Lleida ha sido la de no tirar adelante la compra y renunciar a tener un equipo en Segunda RFEF. Opta finalmente por su propio proyecto, basado en potenciar el fútbol base, en gestionar una entidad sostenible, libre de deudas, con gente de Lleida al frente, incluidos varios empresarios, y llegar, deportivamente, lo más lejos posible. Fuentes consultadas admiten que “no queremos ningún conflicto con el Lleida. Nunca hemos querido la desaparición del Lleida Esportiu. No somos contrincantes. Tenemos dos proyectos deportivos de ciudad, que son diferentes y que cada uno se centre en el suyo aunque reconocemos la importancia de llegar a acuerdos deportivos en el futuro para el bien del futbol de la ciudad”.La decisión de no completar la compra del Badalona Futur es “una renuncia madurada y voluntaria”, insistieron fuentes del Atlètic Lleida consultadas, que no ocultaron que la discrepancia social que había generado la intención de jugar en la misma categoría que el Lleida ha tenido peso a la hora de tomar la decisión. “Queremos evitar conflictos. Nunca los hemos buscado”. El club nació en 2019 al intuir que el proyecto del Lleida, dirigido entonces por Albert y Jordi Esteve, corría riesgo de desaparecer y dejar a la ciudad sin un equipo en una categoría futbolística de peso. La llegada de Luis Pereira, aunque favoreció la continuidad del Lleida Esportiu, creen que no ha solucionado los problemas estructurales del club tan necesarios para afrontar los retos de futuro y esto no favoreció en absoluto un posible acuerdo entre ambas entidades. (ver desglose). La decisión ha sido seguir con el Atlètic Lleida.La próxima semana el club tiene previsto anunciar las novedades deportivas sobre las que están trabajando de cara a la próxima temporada. Las mismas fuentes insisten en que sus intenciones se deben exclusivamente “al riesgo real de que el Lleida desaparezca y evitar que la ciudad se quede sin un equipo referente”. Lamentan que haya habido sectores de la afición que no hayan comprendido el proyecto, que consideran que siempre ha estado abierto a la ciudad, aunque reconocen errores de comunicación por su parte. Desde su fundación, la apuesta por el fútbol base ha sido un leit motiv para trabajar, buscando que los jugadores que salen de los diferentes clubes de la ciudad, tuvieran un referente y un equipo de élite en el que jugar. El Atlètic Lleida tiene intención de incrementar sus equipos de base y seguir apostando por el Lleida Genuine.

La deuda del Lleida, clave en la falta de acuerdo según el Atlètic

Los responsables del Atlètic Lleida han mantenido en estos últimos meses varias reuniones con el Lleida, con el objetivo de unirse en un único proyecto, pero según admitieron “las posturas son muy divergentes”. De hecho, el pasado lunes, en Lleida TV, tanto Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida CF, como Marc Cerón, portavoz del Atlètic Lleida, admitieron la dificultad de llegar a un acuerdo, aunque ambos señalaron la voluntad de lograrlo. “Las posiciones están muy alejadas”, admitía Torres, mientras que Cerón reconocía que “no hemos llegado nunca a un entendimiento”.Desde el punto de vista del Lleida Atlètic la clave está en que “el Lleida CF necesita afrontar de una manera objetiva sus problemas de deuda y estructurar una solución a largo plazo para poder afrontar con garantías lo retos del futuro”, explican.