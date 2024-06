A octavos con exhibición

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española venció ayer por 1-0 a Italia, después de firmar otra gran actuación que no se vio reflejada en el marcador y así atar ya de manera matemática el billete a octavos de final y como primera, a falta de un encuentro para cerrar la fase inicial.

Después de tumbar a Croacia en el debut, España dio cuenta también de la vigente campeona de Europa y lo hizo además con todo merecimiento. La pegada de la selección en sus últimos encuentros abandonó por momentos a los de Luis de la Fuente, que tuvieron hasta cinco ocasiones claras en el primer tiempo sin ver puerta.Sin embargo, la España de Nico Williams y Lamine Yamal, vertical y dominadora sin correr riesgos atrás, con un Cucurella que se hinchó a cortar balones, no dejó de intentarlo hasta que llegó el tanto en propia puerta de Calafiori en el minuto 55. Italia, que no probó a Unai Simón en todo el partido, tuvo que dar un paso adelante y cerca estuvo de encajar el segundo, sobre todo con los dos extremos.España se tomó una pequeña revancha ante Italia, verdugo en los penaltis de semifinales hace tres años, y enseñó a los transalpinos la cruda realidad. El conjunto estatal entró con todo al partido y metió el miedo en el cuerpo a su rival, con una sucesión de ocasiones que empezó en el primer minuto con un cabezazo de Pedri tras el desborde de Nico Williams, una pesadilla para Di Lorenzo.El del Athletic Club también perdonó poco después, otra más tuvo Morata y otra, Fabián. España apretó y asedió, pero no tuvo el acierto que venía luciendo ante una Italia que ni probó a Unai Simón.Tras el descanso, Spalletti metió dos cambios para no sufrir tanto en defensa, dando entrada a Cambiaso y Cristante, que en su primera acción vio amarilla. Sin embargo, los recambios italianos no hicieron variar el guion de inicio.Los de De la Fuente apretaron, inclinaron el campo hacia Donnarumma y, después de tenerlas de todos los colores, encontraron el tanto, con un gol en propia puerta de Calafiori, premio eso sí para otra acción de desborde de Nico Williams (1-0), que el central de la ‘azzurra’ metió a su portería tras dos rebotes en el área.España tuvo su momento para sentenciar, con Lamine Yamal, de menos a más esta vez. El joven extremo rozó la escuadra en un tiro lejano, antes de que Nico replicara con una acción similar desde el otro costado que se estrelló con el larguero.En el tramo final entraron Baena, Ferran, Ayoze Pérez, quien obligó a otras dos paradas a Donnarumma, y Oyarzabal. España logró un desenlace tranquilo, aunque le faltó algo de más control para no terminar con el meta rival subiendo a un córner con el suspense del marcador. Así, Italia se la tendrá que jugar contra Croacia el lunes.