Verstappen vence y es más líder

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Max Verstappen (Red Bull) se hizo ayer con la victoria en el GP de España, disputado en Montmeló, para engordar su condición de favorito a un cuarto título seguido, después de batir en el duelo por el triunfo a Lando Norris (McLaren), que intentó alcanzarlo sin éxito en las últimas vueltas. Carlos Sainz (Ferrari) fue sexto, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) se quedó fuera de los puntos, con una duodécima plaza.

El Circuit de Catalunya trajo la tercera victoria seguida de Verstappen en Montmeló y un nuevo golpe sobre la mesa. ‘Mad Max’ no da pie a sus rivales, a pesar de que McLaren sigue apretando, con un Norris que volvió a quedarse muy cerca y asalta la segunda plaza en la general, a 69 puntos del neerlandés tras anotar la vuelta rápida. El podio lo completó Lewis Hamilton (Mercedes).En un circuito de difícil adelantamiento y con la preocupación por la degradación de los neumáticos, Verstappen no falló desde que en la tercera vuelta se puso en cabeza de carrera. La pole no la supo defender Norris, sobre todo ante un Russell que fue el mejor con el semáforo en verde ganando tres posiciones por fuera, desde la cuarta plaza al liderato. Sin embargo, no fue lo suficiente rápido como para evitar que el Red Bull comandara la carrera poco después. La salida no cambió la posición de Sainz, que posteriormente se puso quinto adelantando a su compañero Leclerc. Mientras, Alonso, que partía décimo, fue perdiendo posiciones y se quedó sin opciones de puntuar. Sobre la vuelta 15, empezaron las paradas. La de Russell fue deficiente y Sainz casi le adelanta en el ‘pit lane’, pero el madrileño al menos dio cuenta de Hamilton, aunque el británico le volvió a pasar después. Norris optó por mantenerse en pista y fue el último en parar. Salió del box quinto, pero no tardó en ir hacia adelante hasta ponerse segundo, bonita en especial fue la lucha con Russell, con un neumático más joven para recortar a Verstappen.Con 30 vueltas para el final, el de Red Bull tenía un colchón de casi diez segundos sobre Norris, que iba recortando poco a poco, también en el último ‘stint’ con neumáticos blandos, pero le faltaron vueltas para evitar el triunfo neerlandés. En las últimas vueltas, Hamilton superó a su compañero Russell, que montó neumáticos duros para acabar al contrario que el siete veces campeón del mundo, que optó por los blandos y selló la tercera plaza. Sainz, que también acabó con duros, sufrió lo mismo que Russell y perdió la quinta plaza en favor de su compañero Leclerc.

Una sanción deja a Mari Boya fuera de los puntos

Tras conseguir su primer triunfo en la Formula 3 el sábado en la prueba esprint, el aranés Mari Boya (Campos Racing) cerró ayer el fin de semana de competición en Montmeló con sabor amargo debido a que una sanción por superar en repetidas ocasiiones los límites de pista le dejó sin puntos en la carrera.El aranés finalizó octavo en pista, después de recuperar dos posiciones respecto a su décima plaza de parrilla en las últimas tres vueltas, marcadas por la aparición de la lluvia.Su octavo puesto le otorgaba cuatro puntos que se sumaban a los diez del sábado para seguir escalando en la clasificación general. Sin embargo, tras la carrera recibió una sanción de diez segundos por límites de pista y cayó hasta la decimocuarta plaza.El vencedor de la prueba fue Arvid Lindblad (Prema Racing), el primero en repetir triunfo esta temporada en la categoría, por delante de Chistian Mansell (ART) y el italiano Leonardo Fornarolli (Trident), que se colocó nuevo líder de la general desbancando a Gabrielle Minì (Prema).