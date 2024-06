Verstappen venç i és més líder

Max Verstappen (Red Bull) es va endur ahir la victòria al GP d’Espanya, disputat a Montmeló, per ampliar la seua condició de favorit a un quart títol seguit, al batre en el duel pel triomf Lando Norris (McLaren), que va intentar assolir-lo sense èxit en les últimes voltes. Carlos Sainz (Ferrari) va ser sisè, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) es va quedar fora dels punts, amb una dotzena plaça.

El Circuit de Catalunya va portar la tercera victòria seguida de Verstappen a Montmeló i un nou cop sobre la taula. Mad Max no dona peu als seus rivals, malgrat que McLaren continua pressionant, amb un Norris que va tornar a quedar-se molt a prop i assalta la segona plaça a la general, a 69 punts del neerlandès després d’anotar la volta ràpida. El podi el va completar Lewis Hamilton (Mercedes).En un circuit de difícil avançament i amb la preocupació per la degradació dels pneumàtics, Verstappen no va fallar des que en la tercera volta es va posar al capdavant de cursa. La pole no la va saber defensar Norris, sobretot davant d’un Russell que va ser el millor amb el semàfor en verd guanyant tres posicions per fora, des de la quarta plaça al liderat. Tanmateix, no va ser prou ràpid per evitar que el Red Bull comandés la carrera poc després.La sortida no va canviar la posició de Sainz, que posteriorment es va posar cinquè avançant el seu company Leclerc. Per la seua banda, Alonso, que partia desè, va anar perdent posicions i es va quedar sense opcions de puntuar. Sobre la volta 15, van començar les parades. La de Russell va ser deficient i Sainz gairebé l’avança al pit lane, però el madrileny almenys va donar compte de Hamilton, encara que el britànic el va tornar a passar després. Norris va optar per mantenir-se en pista i va ser l’últim a parar. Va sortir del box cinquè, però no va tardar a anar cap endavant fins a posar-se segon. Bonica en especial va ser la lluita amb Russell, amb un pneumàtic més jove per retallar a Verstappen.Amb 30 voltes per al final, el de Red Bull tenia un matalàs de gairebé deu segons sobre Norris, que anava retallant a poc a poc, també en l’última tirada amb pneumàtics tous, però li van faltar voltes per evitar el triomf neerlandès. En les últimes voltes, Hamilton va superar el seu company Russell, que va muntar pneumàtics durs per acabar al contrari que el set vegades campió del món, que va optar pels tous i va segellar la tercera plaça. Sainz, que també va acabar amb durs, va patir el mateix que Russell i va perdre la cinquena plaça a favor del seu company Leclerc.

Una sanció deixa Mari Boya fora dels punts

A l’aconseguir el seu primer triomf a la Fórmula 3 dissabte a la prova esprint, l’aranès Mari Boya (Campos Racing) va tancar ahir el cap de setmana de competició a Montmeló amb sabor amarg a causa que una sanció per superar en repetides ocasions els límits de pista el va deixar sense punts en la carrera.L’aranès va finalitzar vuitè en pista, després de recuperar dos posicions respecte a la desena plaça de graella en les últimes tres voltes, marcades per l’aparició de la pluja.El seu vuitè lloc li atorgava quatre punts que se sumaven als deu de dissabte per continuar escalant en la classificació general. Tanmateix, després de la cursa va rebre una sanció de deu segons per límits de pista i va caure fins a la catorzena plaça.El vencedor de la prova va ser Arvid Lindblad (Prema Racing), el primer a repetir triomf aquesta temporada en la categoria, al davant de Chistian Mansell (ART) i l’italià Leonardo Fornarolli (Trident), que es va col·locar nou líder de la general desbancant Gabrielle Minì (Prema).