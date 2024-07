De la Copa Atlas Energía a estrella de la Eurocopa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, que el próximo 13 de julio cumplirá 17 años, está siendo una de las grandes sensaciones de la Eurocopa tras su irrupción en el equipo azulgrana donde ha sorprendido por su talento y desparpajo en el fútbol de élite pese a su corta edad. El 29 de abril de 2023 debutó con el primer equipo. Solo tenía 15 años, 9 meses y 16 días. Un talento diferencial que se vislumbraba ya, pero que nadie podía asegurar que mantendría la progresión porque muchas jóvenes promesas se pierden por el camino, cuando en 2017 en el torneo leridano de la Copa Atlas Energía, que organiza el Atlètic Segre, fue elegido el mejor jugador de la competición y su equipo, el Barça, se proclamó campeón en la categoría benjamín.

Era un Lamine de solo 9 años –cumpliría los diez apenas un mes después– y levantó los primeros gestos de admiración. Jordi Font, entrenador de Lamine Yamal en aquel Benjamín A del FC Barcelona, destaca la marca de las calles de su barrio de Rocafonda (Mataró) en el carácter del futbolista. “El ambiente social de jugar en la plaza y estar con su gente lo lleva inherente, son cosas que no se pueden enseñar. Estos futbolistas nacen con este talento y tú tienes que aprovecharlo para meterlo en un sistema donde también él pueda salir y marcar diferencias”, dijo en Newtral.Al técnico leridano Jaume Joan Rius no le sorprende “la calidad y el desparpajo” que está demostrando en la máxima categoría, pese a su corta edad, porque le conoce bien de las selecciones inferiores de Catalunya. Para Rius, la joven joya del Barça y dxe la selección española “es un futbolista que juega por instinto, es diferente y es diferencial porque igual se siente seguro jugando con la pierna izquierda que con la derecha. Además, es descarado, no le pesa la presión y tiene una fuerza mental impropia de su edad”, concluye.

Más de 4.600 mensajes ofensivos en las redes

La UEFA denunció ayer un total de 4.656 mensajes ofensivos, racistas u homófobos en las redes sociales durante la fase de grupos de la Eurocopa, insistiendo en que “es fundamental proteger y apoyar a los jugadores, entrenadores y árbitros para hacer frente a su exposición al abuso ‘online’”. Las publicaciones se controlaron en plataformas como X (antiguo Twitter), Instagram y TikTok, y estaban dirigidas a jugadores, entrenadores, árbitros y otros participantes en la Eurocopa 2024. La UEFA informó de que el 71% de “estos posts abusivos” se dieron en las plataformas.

Investigarán los gestos de Bellingham

La UEFA anunció ayer que un “inspector de Ética y Disciplina” de la UEFA “llevará a cabo una investigación disciplinaria sobre una posible violación de las reglas básicas de conducta decente” por parte del futbolista de la selección inglesa Jude Bellingham, por sus gestos en el partido de los octavos de final contra Eslovaquia. El atacante, autor del gol que forzó la prórroga en el minuto 95, hizo unos gestos obscenos al banquillo eslovaco.

Rumanía, a aprovechar su buen momento

Rumanía y Países Bajos se miden esta tarde (18.00) en los octavos de final de la Eurocopa 2024, en el Allianz Arena de Múnich, en un partido al que los neerlandeses llegan tras una decepcionante fase de grupos en la que acabaron terceros logrando solo una victoria, mientras que la selección rumana intentará alargar su buen momento en el torneo para alcanzar por segunda vez en su historia la ronda de cuartos de final.

Austria quiere hacer historia e ir a cuartos

Austria y Turquía se enfrentan hoy en Leipzig (21.00) en los octavos de final de la Eurocopa 2024, en un duelo por el billete a cuartos de final entre la gran sensación del torneo, un combinado austriaco ‘matagigantes’ que apunta alto y nunca ha estado entre las ocho mejores selecciones del torneo, y un equipo otomano liderado por el joven madridista Arda Güler y que espera emular a la generación de 2008, con las semifinales como techo.

De la Fuente supera a Del Bosque y Luis en algunas estadísticas

Luis de la Fuente se convirtió en el primer seleccionador español que gana los cuatro primeros partidos de una gran competición, con su pleno hasta cuartos de final de la Eurocopa, firmando ante Georgia (4-1) su segunda victoria más contundente en eliminatoria con sensaciones tan positivas como en los títulos de 2008 y 2012. Y es que España es una máquina de atacar. Hasta 108 ataques y 36 remates, 13 a puerta para marcar 4 goles. Un 72% de posesión con 823 pases (281 del rival), 772 completados. Incluso recorriendo más metros que la combativa Georgia, 114,2 km por los 110,4 de su rival.