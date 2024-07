París espera a Segura

Hoy es un día de nervios para la atleta Berta Segura (Lleida, 6 de junio de 2003). A las 12.00 sabrá si, lo que es un secreto a voces, está en la lista de la Real Federación Española de Atletismo de cara a los inminentes Juegos Olímpicos de París. Llegará a la cita más importante del deporte en un gran momento de forma, después de que el domingo, siendo todavía atleta Sub-23, lograra su primer título absoluto de 400 metros y haciendo récord de Catalunya con 51.68. “Mi entrenador, Iván Espílez, dice que en un mes estaré aún mejor”. Si finalmente, como dice la lógica, va a París, competirá con el equipo español de relevos 4x400. En la cita olímpica no habrá representantes españoles individuales en 400 metros porque las mínimas que pide la RFEA son tan exigentes que incluso ha provocado quejas por parte de grupos de atletas de élite. “España tiene suficiente nivel como para tener más representantes en los Juegos”, explica Berta.

A sus 21 años, la leridana está a las puertas de ver cumplido un sueño, impensable cuando empezó a competir en serio a los 18 años. “Empecé a hacer atletismo a los 14 años y a competir, en 2021”, añade. En su primera cita internacional, el Campeonato de Europa Sub-20 de Tallin (Estonia) fue medalla de plata con el relevo 4x400 y séptima a nivel individual. “Pensé que para ser la primera vez estaba muy bien” y admite que entonces “sí que dices que los Juegos es un sueño, pero no parece un objetivo realista. Ahora sí y ves que es algo muy fuerte. Creo que no somos conscientes de lo que representa y nos daremos cuenta más adelante”, explica.Con el relevo español, en las últimas citas han batido el récord de España: “Lo hicimos en Bahamas, donde nos jugamos la plaza olímpica y lo hicimos después en Roma”. Tampoco es fácil preparar la cita olímpica. “Teníamos que estar muy bien en Bahamas hace tres meses para ganar la plaza, teníamos que estar bien en este campeonato de España de La Nucía y tenemos que estar muy bien en París. Pero Iván dice que aún me queda una bala”, bromea.Estudiante de psicología, Berta explica que este año ha acudido por primera vez a un psicólogo. “Notaba que no rendía al cien por cien y pensaba que era más un tema mental que físico, porque físicamente estaba bien. Y sí, he notado mejoría”. En la psicología ha encontrado su profesión de cara al futuro, aunque también tiene muy claro que “lo que no haré es dedicarme a la psicología deportiva”.