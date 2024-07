París espera Berta Segura

Avui és un dia de nervis per a l’atleta Berta Segura (Lleida, 6 de juny del 2003). A les 12.00 sabrà si, cosa que és un secret a veus, és a la llista de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme de cara als imminents Jocs Olímpics de París. Arribarà a la cita més important de l’esport en un gran moment de forma, després que diumenge, sent encara atleta sub-23, aconseguís el seu primer títol absolut de 400 metres i fes rècord de Catalunya amb 51.68. “El meu entrenador, Iván Espílez, diu que en un mes estaré encara millor.” Si finalment, com diu la lògica, va a París, competirà amb l’equip espanyol de relleus 4x400. En la cita olímpica no hi haurà representants espanyols individuals en 400 metres perquè les mínimes que demana l’RFEA són tan exigents que fins i tot ha provocat queixes per part de grups d’atletes d’elit. “Espanya té prou nivell com per tenir més representants als Jocs”, explica Berta.

Als seus 21 anys, la lleidatana està a les portes de veure complert un somni, impensable quan va començar a competir seriosament als 18 anys. “Vaig començar a fer atletisme als 14 anys i a competir, el 2021”, afegeix. En la seua primera cita internacional, el Campionat d’Europa sub-20 de Tallinn (Estònia) va ser medalla de plata amb el relleu 4x400 i setena a nivell individual. “Vaig pensar que per ser la primera vegada estava molt bé” i admet que llavors “sí que dius que els Jocs són un somni, però no sembla un objectiu realista. Ara sí i veus que això és molt fort. Crec que no som conscients del que representa i ens en adonarem més endavant”, explica.Amb el relleu espanyol, en les últimes cites han batut el rècord d’Espanya: “Ho vam fer a les Bahames, on ens jugàvem la plaça olímpica i ho vam fer després a Roma.” Tampoc no és fàcil preparar la cita olímpica. “Havíem d’estar molt bé a les Bahames fa tres mesos per guanyar la plaça, havíem d’estar bé en aquest campionat d’Espanya de la Nucia i hem d’estar molt bé a París. Però l’Iván diu que encara em queda una bala”, fa broma.Estudiant de psicologia, Berta explica que aquest any ha acudit per primera vegada a un psicòleg. “Notava que no rendia al cent per cent i pensava que era més un tema mental que físic, perquè físicament estava bé. I sí, he notat millora.” En la psicologia ha trobat la seua professió de cara al futur, encara que també té molt clar que “el que no faré és dedicar-me a la psicologia esportiva”.