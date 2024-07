De Llavorsí a París 2024

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida tendrá un representante más en los próximos Juegos Olímpicos de París que arrancan a finales de este mes. No estará inmerso en la competición, sino que regirá uno de los más de treinta deportes que forman parte del programa olímpico: el piragüismo. Lluís Rabaneda, director general y fundador de la empresa de deportes de aventura RocRoi y actual vicepresidente de la Federación Internacional de Piragüismo (ICG), será el presidente del jurado de las disciplinas de eslalon y kayak cross de París 2024, y miembro de la comisión de pista, tanto de los Juegos como de los Paralímpicos (paracanoe).

Dirigirá la última instancia para resolver cualquier conflicto relacionado con la competición que los comisarios de cada disciplina no hayan podido resolver con anterioridad o que su resolución no haya satisfecho al demandante, y todo ello en un margen de tiempo muy corto. “Es una responsabilidad importante, porque si te equivocas en la decisión, porque tienes un tiempo muy limitado para contestar, la reclamación puede acabar en el TAS, y eso todas las federaciones lo quieren evitar porque es un gasto importante, ya que solo por abrir el caso te supone entre 30.000 y 40.000 euros, y también es una mala reputación para la federación. La verdad es que es una gran responsabilidad, porque es la última autoridad dentro de la competición”, reconoce.Rabaneda lleva toda su vida vinculado al piragüismo, primero como palista –estuvo en la primera selección española antes de los Juegos de Barcelona’92 que dirigió el francés Jean Michel Prono– y posteriormente como impulsor, a través de su empresa RocRoi, del estilo libre, disciplina conocida también como freestyle. Fue el gran responsable de que Sort acogiera los primeros campeonatos internacionales de esta especialidad, como Copa de Europa de 1999 y el Campeonato del Mundo de 2001. En aquel entonces el estilo libre no pertenecía a la Federación Internacional de Piragüismo (ICF). “Era el boom del estilo libre. A partir de ahí conseguí que el freestyle entrase en la Federación Europea y en el 2004 organizamos el primer Campeonato de Europa oficial en Sort”, explica. Entonces, Lluís Rabaneda ya era delegado de esta modalidad en la Federación Europea, puesto desde el que presionó para que finalmente el estilo libre entrara en la ICF. En 2007 fue nombrado presidente del comité de freestyle, cargo que desempeñó hasta 2021, año en que entró a formar parte de la junta directiva de la ICG como vicepresidente, que aún ostenta en la actualidad.Esta no será su primera participación en unos Juegos Olímpicos, ya que en la cita de Londres 2012 estuvo al frente de la demostración que se hizo de estilo libre, y en Tokio 2020 ya formó parte del jurado que ahora presidirá, tarea que también desempeñó en el Mundial de Londres de 2023.

Optará a la reelección como vicepresidente de la ICF

Cuando acaben los Juegos Olímpicos de París, la mayoría de federaciones internacionales entrarán en periodo electoral para renovar a todos sus cargos directivos, entre ellas, la de piragüismo. Lluís Rabaneda, actual vicepresidente de la ICF, optará el próximo mes de noviembre a la reelección en la junta que capitanea el alemán Thomas Konietzko. Debido a la pandemia de la Covid, que obligó a retrasar un año la disputa de los Juegos de Tokio, los mandatos han acabado siendo de tres años en lugar de cuatro y eso ha hecho que, en el caso de la ICF, no se hayan podido acometer todos los objetivos marcados. “Justo ahora estamos poniendo en práctica los haps, que es algo que incluí en mi candidatura y que estamos implantando en Estados Unidos, donde no hay clubes de piragüismo y lo que intentamos es que nuestro deporte esté en las escuelas para que se practique”, explica.

Lleida tendrá la representación más numerosa desde Sydney

Siete leridanos tienen confirmada ya su presencia en los Juegos de París 2024. Los primeros en conseguir el billete fueron los piragüistas Miquel Travé y Saúl Craviotto y la judoca Ai Tsunoda, tres claras opciones a medalla. Los otros cuatro lo lograron recientemente, en concreto, los nadadores Emma Carrasco, Paula Juste y Ferran Julià, y la atleta Berta Segura.Será la representación leridana más numerosa desde Sydney 2000, cuando acudieron ocho (los futbolistas Carles Puyol, Joan Capdevila y Felip Ortiz, el tenista Albert Costa, los piragüistas Marc Vicente, Toni Herreros y Carles Juanmartí y el atleta García Bragado).