El Força Lleida deposita 654.000 euros en la ACB

El Força Lleida cumplió ayer con uno de los requisitos indispensables para jugar en la ACB: el pago del valor de participación de la temporada 2024-2025, que sustituye al canon que se eliminó en 2017. Con el ascenso, el club debe hacer frente al pago de 2,6 millones de euros, diferidos en cuatro anualidades de unos 654.000 euros, una cantidad que, en caso de descender, sería devuelta al club. Por el contrario, si el Força Lleida se mantiene durante al menos cuatro temporadas en la máxima categoría, entonces ya sería miembro de pleno derecho de la Liga y en caso de volver a ascender ya no debería pagar este valor de participación.

La transferencia de 654.531 euros, IVA incluido, la hizo ayer por la mañana el presidente del club, Albert Aliaga, que tiene claro que formarán parte de la Liga el próximo día 16. “Están a punto de cerrar nuestra auditoría y que nos hayan pedido este pago es buena señal, aunque no tengo ninguna duda de que el día 16 el resto de clubes aprobarán en la asamblea nuestra inclusión en la Liga”, señaló Aliaga, que dejó claro que “el club no debe nada a Hacienda, ni a la Seguridad Social ni a la FEB ni a trabajadores ni jugadores”, señaló. Por otra parte, Kenny Hasbrouck, que seguirá en el Força Lleida al igual que Rafa Villar, declaró en una entrevista al portal Campo Atrás que “tengo un feeling especial con Gerard (Encuentra), noto su confianza en mi juego y tal como soy en pista me siento preparado para liderar al club en la ACB”.

Ferran Aril seguirá al frente de la Catalana 4 años más

El leridano Ferran Aril seguirá cuatro años más dirigiendo los destinos del baloncesto catalán, después de que su candidatura fuera la única que se presentó en el plazo que concluyó el pasado viernes. La junta electoral de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ) se reunió este lunes y decidió proclamarlo presidente de forma automática para el periodo que va de 2024 a 2028, anulándose así las elecciones del 20 de julio.Aril, que tomó posesión del cargo a mediados de 2019 cogiendo el relevo de Joan Fa un año antes de finalizar su mandato, expresó su satisfacción por seguir al frente del estamento y aseguró que “hemos trabajado de lo lindo durante estos cuatro años al frente de la federación, superando retos importantes, y nuestra máxima ilusión era poder seguir avanzando de la mano de los clubes afiliados, a quien agradezco mucho que nos hayan dado la confianza para el próximo mandato”.En 1982 se incorporó como vocal en la junta directiva de la Territorial de Lleida, que presidió durante 25 años, entre 1994 y 2019. Durante ese periodo fue miembro de diferentes comisiones de la Federación Española (FEB) en varias etapas, primero como asambleísta, más tarde en la Comisión Delegada y, desde marzo de 2019, es miembro de la Comisión Ejecutiva.