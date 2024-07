¡Finalistas!

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Con una actuación excelsa, Lamine Yamal impulsó a España hacia la victoria sobre Francia (2-1) y a su quinta final de la Eurocopa, que disputará el próximo domingo en Berlín ante Inglaterra o Países Bajos.Lamal cerró una actuación para el recuerdo que coronó con un golazo en la primera parte, a los 21 minutos, con el que España igualó el gol de Kolo Muani para Francia. Después, Dani Olmo marcó el segundo gol del combinado dirigido por Luis de la Fuente y España aguantó los intentos del conjunto galo en la segunda parte por igualar el choque. España, luchará por su cuarto título tras los que logró en 1964, 2008 y 2012.

“Da igual el rival en la final, será uno muy bueno. Le esperamos con los brazos abiertos”, dice el técnico

Fue un partido para el recuerdo de Lamine Yamal, que con 16 años y 362 días impulsó la remontada con un primer tanto que le convierte en el goleador más precoz de la historia del torneo y, además, fue elegido el MVP del partido. También para un Dani Olmo, autor del 2-1, que con tres goles en tres duelos seguidos, es el internacional español con una mejor racha en una Eurocopa. Y España, con seis victorias seguidas, también bate sus mejores datos en la competición.De momento, el conjunto entrenado por Luis de la Fuente se ganó el derecho a buscar ese cuarto título, que situaría a España en cabeza del palmarés del campeonato continental. Y lo hizo siendo mejor que Francia, con más juego y ocasiones.Y eso que fue Francia la que se adelantó en una de las pocas ocasiones que tuvo el combinado de Didier Deschamps. Y esta Francia, si algo tiene, es su solidez defensiva. Pero España fue la primera selección en marcarles de jugada y en hacerlo por partida doble, primero con un auténtico golazo de Lamine Yamal y, luego, con esa buscada fortuna de Dani Olmo. Dos martillazos para subsanar el error de marcaje en el tanto inicial de Kolo Muani. Estaba pasándolo algo mal España, con una Francia crecida tras el gol, que no atacó mucho más pero que parecía tener el control del partido. Hacía falta un cambio rápido de chip y Lamine Yamal, en el 21’, se sacó un golazo de su mágica pierna izquierda. Engañó y rompió la lejana marca de Adrien Rabiot, desde lejos en la frontal del área, y no lo dudó; zurdazo con rosca. Superó a Maignan el balón, que dio en el palo y entró antes de que Lamine, en su primer gol en esta Eurocopa, abriera otra carrera para festejar el empate.Y apenas 4 minutos después Dani Olmo, pese a que parecía que su disparo se iba fuera e inicialmente se dio el tanto en propia puerta a Jules Koundé, consumó la remontada. Y lo hizo tras una gran jugada, en la que el de Terrassa, con un toque sutil con el exterior de su pie derecho dentro del área, engañó a un Aurélien Tchouameni que se quedó roto.Tras la remontada, fue Francia la que se vino abajo. España amarró corto el balón, y tuvo además alguna contra peligrosa en botas de Nico Williams y Lamine Yamal en las pocas acciones en las que Francia intentó atacar y pudo España recuperar el balón. Pero lo cierto es que el primer tiempo tuvo dos caras; hasta el 2-1 con ocasiones de gol y, tras los tantos, una pausa española a través de la posesión de balón.Con estos dos goles del triunfo, España suma 13 goles en la Eurocopa 2024, igualando su propio récord de goles en este torneo, establecido en la pasada edición de 2020. Solo Francia (que marcó 14 en 1984) ha marcado más goles en una fase final, así que si España marca un gol en la final, igualaría ese récord y, si marca dos o más, rompería un récord histórico más.Tras el descanso, el partido volvió a estar más movido, pero sin cambiar el hecho de que Francia no encontraba la manera de morder ni atacar a los españoles. De hecho, un balón largo para Nico Williams casi acabó en tragedia para Francia, pero el toque del extremo del Athletic para intentar superar a un Maignan que salió de su portería no funcionó y el meta cortó la acción, de forma muy, pero que muy arriesgada.El seleccionador español, Luis de la Fuente, tuvo que mover el banquillo cuando Jesús Navas se lesionó al poco de salir de vestuarios, dando entrada a Daniel Vivian, pasando Nacho a la posición de lateral diestro. Cambio que obligó a los españoles a modificar algo el esquema, al perder profundidad ofensiva por la derecha y tener que ayudar a Nacho en la cobertura a Mbappé. Todo salió genial, a pedir de boca.En cambio, el seleccionador francés, Didier Deschamps, sí movió ficha a voluntad propia y lo hizo por triplicado, buscando cambiar el signo de un partido que tenían en contra en todos los aspectos. Así, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga y Bradley Barcola entraron a la vez en el minuto 62 para revolucionar el choque, pero sin éxito. España, bien asentada, no permitió una posible reacción gala. De hecho, Lamine Yamal fue quien más cerca estuvo de marcar hasta el final del choque, con un tiro similar al del 1-1, más fuerte y algo arriba.

Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó ayer, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora “queda lo más importante”, que es lograr “el título” del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos. “Estoy muy feliz por el paso a la final, pero queda lo más importante, llevarnos el título”, expuso en declaraciones a Televisión Española.

Yamal marcó el gol del empate. “Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no lo he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente”, declaró.Por su parte, el seleccionador español Luis de la Fuente dijo: “Estamos felices, siento orgullo de mis jugadores, que son excepcionales. Hemos devuelto a España al lugar que le corresponde. El deporte, a veces, hay que vivirlo con mucha humildad. Estamos en la final y habrá un rival grandísimo. Estamos logrando algo excepcional, pero queremos hacer historia y ganar esa final. El trabajo del equipo ha sido enorme, sobre todo en defensa. El segundo tiempo ha sido más táctico. No hemos podido contragolpear como en el primero. Da igual el rival en la final, será uno muy bueno. Le esperamos con los brazos abiertos”, concluyó.