Chuli y Soto causan baja en el Lleida y Lladonosa renueva

El Lleida comunicó ayer las bajas de los delanteros Chuli Vázquez y Javi Soto, que no han renovado contrato, así como la renovación por las dos próximas temporadas del joven guardameta leridano Andreu Lladonosa, que fue la pasada temporada tercer portero de la primera plantilla y jugó en el filial.

Javi Soto abandona el club después de una sola temporada en la que ha jugado 16 partidos de Liga y ha anotado un gol. Sin embargo, especialmente emotiva fue la despedida de Manuel Jesús Vázquez Florido, conocido deportivamente como Chuli, que ha sido un ídolo para la afición azul en las dos temporadas que ha estado en el club. Entre ambas ha disputado 63 partidos y ha marcado 18 goles, siete en la primera y 11 en la segunda, siendo el máximo goleador de la plantilla en las dos.Muy querido en el vestuario y entre los aficionados por su carisma, simpatía y buen humor, se despidió a través de las redes sociales con una carta en la que asegura que “me hubiera gustado retrasarlo (el adiós) lo máximo posible”. Entre sus agradecimientos cita al presidente Luis Pereira, a Toni Seligrat, “a mi querido Ángel Viadero por hacerme disfrutar del fútbol como hacía mucho que no lo hacía” y nombra también uno por uno a todos los trabajadores del club y miembros del staff. A sus compañeros les dice: “Sois lo mejor que ha pasado en toda mi carrera, me habéis hecho disfrutar como a un niño pequeño”. Y, finalmente, tuvo un cariñoso recuerdo para la afición. “Entre lágrimas escribo que habéis hecho que sienta que Lleida es mi casa, a cada niño que me ha esperado para una foto o un detalle, os llevaré siempre en mi recuerdo. Ahora el corazón de mi hija y el mío es también blau”.En las redes sociales los aficionados coincidieron en que gracias a Chuli muchos niños se engancharon otra vez al Lleida, ya que siempre tenía una sonrisa y nunca se cansaba de firmar autógrafos o posar con ellos en una foto.También Luis Pereira tuvo un detalle con el onubense escribiendo en las redes: “Te dije que los leridanos te iban a dar cariño. Cumpliste, fuiste tú, natural y cariñoso. Me ayudaste a que mucha gente volviera a querer a su club. Gracias Chuli”.