Alcaraz retiene su corona

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz conquistó ayer su segundo Wimbledon consecutivo, cuarto ‘Grand Slam’ para su palmarés con sólo 21 años, después de arrollar en la final de la hierba inglesa al serbio Novak Djokovic, con un espectacular 6-2, 6-2, 7-6(4). El murciano pasó por encima de un Djokovic que buscaba el récord de 25 ‘grandes’ y un octavo título en Londres que ya le negó Alcaraz el año pasado, entonces a cinco sets. El murciano defendió su corona en La Catedral y la añadió a la de Roland Garros hace un mes y el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Alcaraz, en su día el número uno más joven con 19 años y 18 semanas, el más precoz en ganar en todas las superficies del ‘Grand Slam’, hizo el cuatro de cuatro en ‘grandes’ finales y agrandó su joven leyenda con una exhibición ante Djokovic, que no encontró la vacuna para frenar al murciano.Voló sobre la pista londinense y aguantó la defensa ‘in crescendo’ sobre todo en el tercer set de un ‘Nole’ que salvó tres bolas de partido en el 5-4 y 40-0. Alcaraz tuvo que ganar y rematar al serbio en el ‘tie-break’, no de cualquier manera, con gran autoridad.Con un camino plácido estas dos semanas, para tomar nota de lo que exige la hierba, el murciano llegó con las ideas claras y firmó el mejor partido de su carrera sobre hierba. Al ataque, como mandan los cánones en esta superficie, Alcaraz buscó las cosquillas a Djokovic y las encontró en los dos primeros sets.Rompió el servicio del serbio en el primer juego del encuentro y volvió a hacerlo en el quinto en una tarjeta de presentación de 6-2 en apenas 40 minutos. Le salió todo, con un saque potente en la Central inglesa y una derecha que puso donde quiso. Por si fuera poco, ‘Nole’ volvió a perder su saque en el primer turno del segundo set y no encontró soluciones.El de Belgrado, desastroso en las subidas a la red, se cansó de esperar que su rival bajara el nivel y trató de meterse en el partido, sin éxito. Alcaraz corrió como nunca para atar la segunda manga con otro 6-2.El campeón de 24 ‘grandes’ empezó por delante el tercer set, pero Alcaraz respondió uno tras otro a los intentos de reacción del serbio. Sabía que no podía bajar el nivel y con un tremendo ‘break’ puso el 5-4 para darse la opción de cerrar el título.Con 40-0 el servicio del murciano empezó a fallar. Djokovic, que buscaba el récord de ocho trofeos de Roger Federer en Wimbledon y dejar atrás los 24 Grand Slam en total de Margaret Court, forzó el ‘tie-break’. Pero Alcaraz no perdió la ocasión de seguir haciendo historia y cerró el partido, 7-6 (4), para sumar en su palmarés el cuarto ‘grande’.“Es un sueño para mí ganar este trofeo. En una entrevista cuando tenía 11 o 12 años dije que mi sueño era ganar Wimbledon, así que estoy cumpliendo de nuevo mi sueño. Quiero seguir adelante, pero es una gran sensación jugar en esta bonita pista y levantar este increíble trofeo. Este es el torneo más bonito, la pista más bonita y el trofeo más bonito”, dijo Alcaraz al final del partido.Añadió que “es un gran honor ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Estoy muy contento de estar en la mesa de Djokovic, de grandes campeones. Yo no me considero aún un gran campeón, no de la talla de ellos, pero trato de construir mi camino”.El flamante campeón saludó también a Kate Middleton, Princesa de Gales, que hizo en la final, acompañada por su hija la princesa Charlotte, su segunda aparición pública tras anunciar en marzo que tiene cáncer.Djokovic dijo que “lo intenté, salvé esas tres bolas de partido y alargué un poco la final, pero no fue suficiente. Es un gran y merecedor campeón hoy. Un campeón increíble”.