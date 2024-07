Adri, feliz de volver a casa

“Este era el momento perfecto para volver a casa y considero que estoy preparado para afrontar este reto”, explicó ayer Adri Gené (El Poal, 26-4-1999), durante su presentación como nuevo jugador del Lleida. El club también presentó a Fran Pérez, delantero como el leridano y ambos coincidieron en que el acuerdo con el club fue “muy rápido”.

Raúl Fuster, director deportivo del Lleida, recordó que Adri “es de la casa, vuelve después de cinco o seis años y llegó a debutar con el primer equipo. Estamos muy contentos de poder traer talento leridano” y aprovechó el acto para agradecerle públicamente “su predisposición. Tenía más ofertas y le agradezco que apostara por nosotros”. De Fran Pérez dijo que “también es un delantero que puede ocupar varias posiciones, es muy físico, tiene una buena definición y buen manejo de balón”.Gené, que llega del Europa, confesó estar “muy contento” e “ilusionado” por volver “al sitio donde me formé y mostró sus ganas de “trabajar y dar el 100% para devolver la confianza que han puesto en mí”. Añadió que “es mucha responsabilidad, pero siento los colores, me siento preparado y vengo de hacer mi mejor temproda”. También se acordó de la afición: “La comunión afición-equipo es impresionante. Invito a la gente a que sume, que esté con nosotros, porque lo daremos todo. Tenemos ganas de vivir una gran temporada”.Por su parte, Fran Pérez (Madrid, 10-2-1998) destacó la rapidez con la que llegó a un acuerdo con el Lleida. “La oferta me llegó un sábado y el domingo ya estaba todo firmado. Fue muy sencillo porque las dos partes estábamos de acuerdo en todo”.Sobre su posición en el campo dijo que “en los últimos años he cambiado bastante, pero el año pasado, jugando de delantero o segundo punta he encontrado mi sitio”. Añadió su deseo de “ayudar al club a conseguir el objetivo colectivo y si todos damos nuestra mejor versión estaremos más cerca de lograrlo”. La plantilla hará hoy el primer entrenamiento en el Annex.