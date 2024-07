“Sin sacrificios no estaría en París”

¿Cómo se siente a las puertas de participar en los Juegos Olímpicos de París?

A pocos días de disputar mis primeros Juegos Olímpicos me siento un poco nerviosa, pero a la vez con muchas ganas de competir. Son unos nervios de que ojalá empiece ya la competición. Tengo muchas ganas de nadar.

¿Qué sintió cuando logró la clasificación en Palma de Mallorca?

Fue el segundo día del Campeonato de España y me sentí en un primer momento muy aliviada, diciendo sí, lo he podido conseguir. Aunque al principio no era consciente del todo de lo que representaba. Iba con una cara de incrédula todo el rato, sonriente pero incrédula, hasta que llegué al fisio y me dijo, ¿qué tal? ¿todo bien?, y yo, sí, sí,, todo bien.. pero me dijo es que tienes una cara como si no te lo creyeras y ya en ese momento me di cuenta de lo que significaba. Mis entrenadores me dijeron ahora tienes algo que ya nadie nunca te puede quitar, ahora eres olímpica y adelante. Algunas veces todavía me cuesta creerlo pero ahora que se acerca el día de competir me doy cuenta de que estoy a punto de cumplir un sueño y eso es algo increíble.

¿Entiende ahora la frase ya clásica de “es un sueño cumplido”?

Sí. Realmente creo que cuando nade y espero que salga el mejor resultado tanto de forma individual como en el relevo, será totalmente cierto. Para mí ir a unos Juegos es como el sueño de todo deportista de alto rendimiento. Ya no tengo que pensar ojalá llegue, ya lo tengo y es algo increíble y al mismo tiempo como surrealista.

¿Ve que todos sus esfuerzos y sacrificios han merecido la pena?

Sí, creo que ha sido un camino complicado. Han sido muchos esfuerzos y sacrificios pero yo creo que ha merecido la pena totalmente. Cada momento que estoy viviendo ahora, desde el momento de las presentaciones, desde que te llega la equipación.. Ves que sí, que todo esto ha merecido la pena y tengo que estar agradecida con todo lo que hemos hecho.

¿Con qué objetivo va a París? ¿Con qué resultado estaría satisfecha?

El objetivo es ser el máximo de ambiciosos. Ahora ya estamos aquí y sería entrar en la final olímpica, lo cual es un objetivo muy ambicioso y complicado aunque no es algo que sea totalmente imposible, creo. Después de lo que hemos trabajado y lo que se ha mejorado este último año en el 4x200 libre, creo que las cuatro hemos dado un paso adelante y debemos ser ambiciosas. Creo que estamos muy preparadas. Y si no, bueno, nadar las cuatro por debajo de nuestras mejores marcas y ver a qué posición nos lleva eso, sería dar lo máximo. Y claro, disfrutar la competición en sí.

¿Qué estudia?

Estudio Finanzas y Contabilidad en la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja y lo hago todo a distancia.. asisto a las clases online, trabajo online y a la hora de hacer exámenes depende de cómo me vaya mejor, a veces online o a veces presencial.

¿Cómo se organiza para compaginar la vida de una deportista de élite con una chica de su edad?

Bueno, lo de compaginar la vida de deportista con una persona de 21 años que es lo que soy yo, quizás cuando era más joven sí que era más complicado. No era consciente de lo que quería hacer y había veces que prefería ir con mis amigos y en cambio tenía que entrenar, ir de concentración, de competición.. pero ahora que me he hecho mayor me he dado cuenta de que si quiero algo, tengo que saber qué sacrificar, qué es lo que más me pesa, salir hoy de fiesta o si esto me comporta quizás no llegar a donde estoy hoy, que es estar a punto de nadar en unos Juegos Olímpicos. Creo que he aprendido a conocer el valor de cada cosa y yo creo que cuanto más mayor te haces, más te das cuenta, maduras y ves que quizás todo esto, si no hubiera hecho sacrificios, ahora no estaría aquí o al revés.. Pero a día de hoy estoy contenta de las decisiones que he tomado.

De todo lo que tienes que renunciar ¿qué es lo que le ha resultado más difícil?

Lo más difícil de renunciar ha sido quizás el tiempo que no he podido estar con mis amigos, con mi familia.. quizás no he vivido cosas que gente de mi edad ha vivido, pero si me paro a pensarlo tampoco mucha gente tiene el privilegio o la suerte de estar haciendo algo que me gusta y que me está llevando muy lejos. Si tienes una oportunidad la debes aprovechar. Creo que al final todo merece la pena. Y también tengo compañeros y amigos que he creado dentro de mi grupo de entrenamiento que si no hubiera estado aquí no nos hubiéramos conocido y el vínculo que tenemos entre nosotros también es importante.

¿Por qué empezó a hacer natación? ¿Tenía antecedentes en la familia?

Empecé a nadar cuando tenía dos o tres años porque me apunté a los cursillos del Club Natació Lleida para aprender a nadar, lo más básico, pero se me vio que desde pequeña tenía mucha fluidez y una cosa me llevó a otras, hasta donde estoy ahora. Pero no, en mi familia nadie ha sido nadador.

¿Qué importancia tiene la familia en un deporte tan sacrificado como el suyo?

Mi familia es muy importante para mí, ya que al final yo prácticamente nunca estoy en casa, ya que estoy viviendo en la residencia del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, paso prácticamente todo el mes allí y sí que bajo algunos fines de semana, los que puedo, que es cuando no tengo competiciones, ni concentraciones, ni exámenes. Pero bueno, sé que para ellos es duro porque a veces deben aguantar a una persona que quizás hoy no estoy de buen humor porque mi entrenamiento ha ido mal.. Sé que para ellos también debe ser complicado. Tampoco he podido estar en situaciones de cuando van a hacer alguna comida familiar o alguna celebración y tienen que explicar que Paula no puede venir porque está de concentración en altura o lo que sea.. Sí, me he perdido muchas cosas, pero al final es lo que tiene, lo que hablábamos de los sacrificios por practicar tu deporte para llegar lo más lejos posible.

¿Le hubiera gustado compartir la experiencia de sus primeros Juegos con una leyenda como Mireia Belmonte, ya que ella no se ha podido clasificar?

Sí, obviamente me hubiera gustado compartir unos juegos con Mireia Belmonte, porque aparte de ser una referente en este deporte también es mi amiga. He estado durante cuatro años entrenando con ella en el CAR de Sant Cugat y sé por todo lo que ha pasado y, además porque es una persona muy importante. Pero aunque no haya podido llegar a estos Juegos Olímpicos yo me llevo todo lo que he aprendido de ella y cómo es ella como persona a la que he podido conocer durante estos últimos cuatro años.