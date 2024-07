París se blinda por los JJOO

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

París se blindará con un dispositivo de 45.000 efectivos para los Juegos Olímpicos, que se disputan desde mañana y hasta el 11 de agosto, aunque la ceremonia inaugural será este viernes en el Río Sena, un evento que contará con un “plan especial” de seguridad, aunque no hay ninguna “amenaza específica”.

Las autoridades prepararon patrullas policiales por las calles, controles en carreteras, vigilancia con helicópteros y con lanchas rápidas en el Río Sena para disuadir y prevenir cualquier tipo de ataque en los Juegos del 26 de julio al 11 de agosto. En concreto, 45.000 fuerzas de seguridad estarán de servicio solo este viernes para la ceremonia de inauguración, que por primera vez no se celebra en un estadio.El ministro del Interior en funciones, Gérald Darmanin, calificó la amenaza terrorista general de “extremadamente alta”. “Por lo que sabemos, no hay ninguna amenaza específica para la seguridad de los Juegos Olímpicos”, agregó.El responsable de París 2024, Tony Estanguet, declaró en rueda de prensa que “hay un plan especial para la ceremonia de apertura y todas las competiciones para garantizar la seguridad”, que es “la prioridad número uno”.De hecho, ya se han producido detenciones en los preparativos en torno a posibles amenazas terroristas, así como a un ruso-ucraniano que se autolesionó al detonar un explosivo de fabricación propia.De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró ayer que todo está listo para la celebración de los Juegos Olímpicos y para la ceremonia de apertura, que por primera vez se celebrará fuera de un estadio, a lo largo del río Sena.“Estamos listos”, aseveró el jefe de Estado en una visita a la Villa Olímpica, que se encuentra en el departamento de Saint-Denis. Macron también debatió brevemente con los efectivos de seguridad y agradeció el sacrificio de los trabajadores y agentes para asegurar la celebración con “éxito” de los Juegos.Francia hará un despliegue de fuerzas de seguridad interior “como nunca”, recordó Macron, no solo “en la ceremonia de apertura sino toda la temporada olímpica”. Y eso será, recalcó, gracias a “250.000 hombres y mujeres que sacrifican su tiempo familiar” y que van a permitir que los franceses se sientan “colectivamente orgullosos”.

Además, el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, explicó que la delegación olímpica israelí será objeto de seguridad reforzada por parte de la policía francesa.

LeBron James será el abanderado de la delegación estadounidense

LeBron James, jugador de la selección estadounidense masculina de baloncesto y de Los Ángeles Lakers de la NBA, será el deportista masculino encargado de llevar la bandera de su país en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. James, cuatro veces ganador de la NBA, encabezará de esta manera la delegación de Estados Unidos en el evento que se celebrará este viernes 26 de julio en el río Sena de la capital francesa, en los que supondrán sus cuartos Juegos Olímpicos.

La selección femenina de fútbol se ejercita por primera vez en Nantes

La selección española femenina de fútbol se ejercitó ayer por primera vez en Nantes en un entrenamiento en el que Montse Tomé contó con todas las futbolistas al completo. España entrenó en el estadio Marcel Saupin en horario matutino después de llegar en la noche del domingo a la ciudad francesa para preparar el debut del contra Japón el estadio la Beaujoire. “Con ganas”, fue la frase más repetida de futbolistas como Irene Paredes, Olga Carmona, Jenni Hermoso y Alexia Putellas antes de volar a Francia.

Pogacar renuncia a los Juegos por fatiga

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, recientemente proclamado campeón del Tour de Francia, no acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a la fatiga acumulada en los últimos meses de competición, según anunció ayer la Federación Eslovena de Ciclismo y el Comité Olímpico Esloveno.

España, ante Puerto Rico en el último test

La selección española masculina de baloncesto disputará hoy en el WiZink Center de Madrid (20.30), su último partido de preparación para los Juegos ante un rival de exigencia y también olímpico como Puerto Rico, frente al que espera dejar buenas sensaciones antes de su estreno en el evento el sábado.

Petar Cikusa suple al lesionado Joan Cañellas

El jugador del Barça de balonmano Petar Cikusa, MVP del Europeo Júnior recién terminado, estará finalmente en París como reserva de los Hispanos en París, como sustituto del lesionado Joan Cañellas.

La selección femenina cae ante Australia

La selección española femenina de baloncesto cayó ayer por 66-75 ante Australia en el penúltimo amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos, disputado en Segovia. Su último test será ante Canadá el jueves (20.00).

Blanco pronostica un récord de medallas

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pronosticó que España superá las 22 medallas de Barcelona’92, su tope histórico, basándose en los resultados del último ciclo pero también en un ambiente de optimismo que “nunca” había percibido.

El Kremlin critica el veto a periodistas rusos

El Kremlin condenó ayer la decisión francesa de no permitir a los periodistas rusos cubrir los Juegos, donde acudirán sólo 15 atletas neutrales rusos. “Consideramos que tales decisiones son inadmisibles”, dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.