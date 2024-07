El fútbol arranca con escándalo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

parís

El fútbol fue el encargado de abrir ayer la competición oficial de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y lo hizo con un escándalo sin precedentes. La selección de Argentina perdió en su debut en una resolución surrealista, dos horas después de que diera la impresión de que un tanto de Cristian Medina a los 116 minutos significaba el 2-2. Pero el gol acabó anulándose por fuera de juego y dos horas después se completó el tiempo que faltaba para cerrar definitivamente el 1-2. Absolutamente surrealista.

El mediocampista del Boca Juniors parecía salvar un punto sobre la campana, al final de una eterna prolongación. El gol provocó la invasión de campo de un grupo de hinchas marroquíes, que eran mayoría en el estadio de Saint Etienne, y el colegiado sueco Glenn Nyberg mandó a ambos equipos a los vestuarios. Parecía todo terminado, todo acabado. Nada de eso. El sistema informativo de los Juegos indicaba que el partido estaba interrumpido. Hubo negociaciones. Conversaciones inacabables. El VAR atestiguaba que había existido fuera de juego en la loca jugada que concluyó con la diana de Medina.Finalmente se decidió que el surrealismo tuviera su colofón con la reanudación del encuentro con 1-2 en el marcador, a puerta cerrada, sin público en las gradas del estadio Geoffroy-Guichard. Argentina lo intentó, atacó lo que pudo pero no encontró la recompensa y acabó por salir derrotada. Fue el colofón increíble a un día negro para el mundo del deporte.Javier Mascherano, seleccionador argentino, fue contundente. “Ha sido un escándalo. Es el circo más grande que vi en mi vida”, dijo. Leo Messi también dijo la suya y en redes sociales calificó lo ocurrido de “insólito”.Por otra parte, la selección masculina de España, que abrió la competicón de fútbol, lo hizo con una victoria sufrida (1-2), con un tanto de Sergio Gómez, a Uzbekistán en el Parque de los Príncipes de la capital francesa, acabando así con el mal fario en sus estrenos, ya que no ganaba desde la edición de 2000 en Sydney. En el resto de resultados, la anfitriona Francia ganó a Estados Unidos (1-0), Nueva Zelanda a Guinea (2-1), Irak a Ucrania (2-1) y Japón a Paraguay (5-0), mientras que el Egipto-República Dominicana (0-0)y Mali-Israel (1-1) acabaron en tablas.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que disputarán el torneo de dobles olímpico, se entrenaron ayer por primera vez desde su llegada a París. “Entiendo el morbo y la ilusión de vernos jugar juntos pero eso no se traduce en éxito. Pensar en eso es un error. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales”, afirmaba ayer el balear aplacando la euforia. Por otra parte, Marcel Granollers y Sara Sorribes disputarán el torneo de dobles mixto.

La selección femenina española de baloncesto cerró ayer su fase de preparación para los Juegos con una contundente victoria sobre Canadá por 68-48, apoyada en una extraordinaria defensa. Las anotadoras de España furon Maite Cazorla (3), Queralt Casas (20), Leo Rodríguez (9), Laura Gil (7) y Megan Gustafson (17), Mariona Ortiz (4), Alba Torrens, María Araújo, Leticia Romero, Andrea Vilaró (3), Paula Ginzo (5) y Nerea Hermosa.

Condenado por espiar a futbolistas con un dron

Un miembro no acreditado del equipo olímpico canadiense fue condenado ayer a ocho meses de cárcel, aunque sin ingreso en prisión, tras ser sorprendido in fraganti espiando con un dron al equipo de fútbol femenino de Nueva Zelanda. El condenado es un analista técnico, miembro del equipo canadiense pero sin acreditación oficial para los Juegos de París.

Desbaratadas cuatro acciones violentas

El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, explicó ayer que se han desbaratado por el momento cuatro proyectos de acciones violentas que se preparaban para los Juegos Olímpicos. Durante la ceremonia de inauguración se van a movilizar 45.000 policías.

Las gimnastas critican las camas de la Villa

Las gimnastas españolas se quejaron ayer de la incomodidad de las camas de la Villa Olímpica, “horribles” y que les causan molestias de espalda. “Las camas son durísimas, horribles, pero llegamos tan cansadas...”, dijo ayer Ana Pérez, que disputará sus segundos Juegos.

La Covid ataca a la selección australiana

Cinco jugadoras de la selección australiana femenina de waterpolo han dado positivo por Covid, según confirmó ayer Anna Meares, jefa de misión de la delegación de Australia en los Juegos Olímpicos de París.

España debuta hoy en balonmano femenino

La selección española femenina de balonmano entrará hoy en la competición con un primer duelo de relevancia en el Arena Paris Sud (14.00/Teledeporte) ante el combinado de Brasil, rival directo para buscar unos de los codiciados billetes para cuartos de final.