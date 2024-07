El futbol arranca amb escàndol

parís

El futbol va ser l’encarregat d’obrir ahir la competició oficial dels Jocs Olímpics de París 2024 i ho va fer amb un escàndol sense precedents. La selecció d’Argentina va perdre en el seu debut en una resolució surrealista, dos hores després que fes l’efecte que un gol de Cristian Medina als 116 minuts significava el 2-2. Però el gol va acabar anul·lant-se per fora de joc i dos hores després es va completar el temps que faltava per tancar definitivament l’1-2. Absolutament surrealista.

El migcampista del Boca Juniors semblava salvar un punt sobre la campana, al final d’una eterna prolongació. El gol va provocar la invasió de camp d’un grup de seguidors marroquins, que eren majoria a l’estadi de Saint Étienne, i el col·legiat suec Glenn Nyberg va enviar tots dos equips als vestidors. Semblava tot acabat. Res d’això. El sistema informatiu dels Jocs indicava que el partit estava interromput. Hi va haver negociacions. Converses inacabables. El VAR testificava que hi havia hagut fora de joc en la boja jugada que va concloure amb el gol de Medina.Finalment es va decidir que el surrealisme tingués el seu colofó amb la represa del partit amb 1-2 al marcador, a porta tancada, sense públic a les grades de l’estadi Geoffroy-Guichard. Argentina ho va intentar, va atacar el que va poder però no va trobar la recompensa i va acabar per sortir derrotada. Va ser el colofó increïble a un dia negre per al món de l’esport.Javier Mascherano, seleccionador argentí, va ser contundent. “Ha estat un escàndol. És el circ més gran que he vist en la meua vida”, va dir. Leo Messi també hi va dir la seua i a les xarxes socials va qualificar els fets ocorreguts com a “insòlits”.D’altra banda, la selecció masculina d’Espanya, que va obrir la competició de futbol, ho va fer amb una victòria soferta (1-2), amb un gol de Sergio Gómez contra Uzbekistan al Parc dels Prínceps de la capital francesa, acabant així amb la mala sort en les seues estrenes, ja que no guanyava des de l’edició del 2000 a Sydney. En la resta de resultats, l’amfitriona França va guanyar Estats Units (1-0), Nova Zelanda va superar Guinea (2-1), Iraq va vèncer Ucraïna (2-1) i Japó contra Paraguai (5-0), mentre que l’Egipte-República Dominicana (0-0) i el Mali-Israel (1-1) van acabar en taules.

Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, que disputaran el torneig de dobles olímpic, es van entrenar ahir per primera vegada des de la seua arribada a París. “Entenc la morbositat i la il·lusió de veure’ns jugar junts però això no es tradueix en èxit. Pensar en això és un error. Carlos no ha jugat gaires dobles i jo no he jugat ni molts dobles ni molts individuals”, afirmava ahir el balear apaivagant l’eufòria. D’altra banda, Marcel Granollers i Sara Sorribes disputaran el torneig de dobles mixt.

La selecció femenina espanyola de bàsquet va tancar ahir la seua fase de preparació per als Jocs amb una contundent victòria sobre Canadà per 68-48, basada en una extraordinària defensa. Les anotadores d’Espanya van ser Maite Cazorla (3), Queralt Casas (20), Leo Rodríguez (9), Laura Gil (7) i Megan Gustafson (17), Mariona Ortiz (4), Alba Torrens, María Araújo, Leticia Romero, Andrea Vilaró (3), Paula Ginzo (5) i Nerea Hermosa.

Condemnat per espiar futbolistes amb un dron

Un membre no acreditat de l’equip olímpic canadenc va ser condemnat ahir a vuit mesos de presó, encara que sense ingrés, després de ser sorprès in fraganti espiant amb un dron l’equip de futbol femení de Nova Zelanda. El condemnat és un analista tècnic, membre de l’equip canadenc però sense acreditació oficial per als Jocs de París.

Desbaratades quatre accions violentes

El ministre francès de l’Interior, Gérald Darmanin, va explicar ahir que s’han desbaratat de moment quatre projectes d’accions violentes que es preparaven per als Jocs Olímpics. Durant la cerimònia d’inauguració es mobilitzaran fins a 45.000 policies.

Les gimnastes critiquen els llits de la Vila

Les gimnastes espanyoles es van queixar ahir de la incomoditat dels llits de la Vila Olímpica, “horribles” i que els causen molèsties d’esquena. “Els llits són duríssims, horribles, però arribem tan cansades...”, va dir ahir Ana Pérez, que disputarà els seus segons Jocs.

La covid ataca la selecció australiana

Cinc jugadores de la selecció australiana femenina de waterpolo han donat positiu per covid, segons va confirmar ahir Anna Meares, cap de missió de la delegació d’Austràlia als Jocs Olímpics de París.

Espanya debuta avui en handbol femení

La selecció espanyola femenina d’handbol entrarà avui en la competició amb un primer duel de rellevància a l’Arena Paris Sud (14.00/Teledeporte) davant del combinat de Brasil, rival directe per buscar uns dels cobejats bitllets per a quarts de final.