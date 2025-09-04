COMERÇ
Llicència d’obres de la Paeria de Lleida per al parc comercial de Torre Salses
Una dècada després que els promotors iniciessin la tramitació del projecte
El primer parc comercial i de lleure de Lleida, que Promenade impulsa a Torre Salses, ja disposa de llicència d’obres, una dècada després d’iniciar la tramitació del projecte. La Paeria va concedir ahir el permís i l’empresa vol començar els treballs com més aviat millor. Suposarà una inversió de 120 milions i crearà un miler de llocs de treball.
La Paeria ha concedit el permís d’obres al parc comercial de Promenade, projecte previst a Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, que es va començar a tramitar fa una dècada. La promotora ja disposava de llicència comercial de la Generalitat des de principis d’any i fa mesos que va posar en marxa el procés d’elecció de les constructores, per poder iniciar els treballs de forma immediata una vegada l’ajuntament donés llum verda, l’últim tràmit que quedava pendent. La inversió prevista és d’uns 120 milions, sense precedents a la ciutat, i crearà mil llocs de treball. Ha suscitat un gran interès entre les firmes del sector, però també té detractors entre el petit comerç i partits de l’oposició. De fet, l’anterior govern municipal d’ERC i Junts (i El Comú, al principi) va alentir els tràmits al no estar d’acord amb aquesta iniciativa i van donar per caducat el conveni firmat amb l’empresa per prolongar el vial Víctor Torres d’accés. Quan el PSC va recuperar l’alcaldia el 2023, va arribar a un acord amb Promenade i el projecte es va reactivar.
Per la seua part, fonts de Promenade van expressar la seua satisfacció per haver obtingut “després de gairebé onze anys tots els permisos amb els requisits fixats per les administracions” i esperen iniciar les obres tan aviat com puguem, tot i que no van precisar una data. En principi, el termini d’execució és d’uns dos anys.
El de Torre Salses serà el primer gran parc comercial i de lleure de Lleida i ocuparà 56.953 metres quadrats, dels quals 38.968 seran la superfície neta de venda. Tindrà un hipermercat de 7.779 metres quadrats, per al qual Promenade ja va tancar fa temps un acord amb Bon Preu; 15.494 m² aniran destinats a grans botigues de diversos sectors; 25.345, a botigues petites; 3.254, a un gran cine amb nou sales d’última generació; i 2.759 m², a bars, restaurants i petits negocis de lleure.
Suport “rotund” al comerç
La tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va defensar que “es tracta d’una empresa privada que té un projecte per a Lleida que està avalat i compleix tots els requisits legals”. “Cal tenir molt present que ja compta amb la llicència comercial de la Generalitat i la d’obres és el compliment d’un procediment reglat”, va indicar, i va subratllar que “significarà una inversió privada importantíssima a Lleida i crearà llocs de treball, especialment juvenil”. Va remarcar que “el suport de l’ajuntament al comerç local és rotund i indiscutible”. “Aquest govern municipal, de fet, inverteix més que mai en el comerç de la ciutat. En total, més d’un milió i mig entre dinamització, promoció, ajuts directes, reforma i obertura de nous establiments”.
“Cal frenar la fuga i captar nous compradors. I s’aconseguirà amb la implicació i el compromís d’administració, associacions, emprenedors i ciutadania”, va concloure.
ERC i Junts denuncien que perjudicarà el comerç local
El grup municipal d’ERC va denunciar ahir que el projecte de Torre Salses suposa una “opa hostil contra el comerç local” i “posa en evidència les contradiccions del govern”. La portaveu republicana, Jordina Freixanet, va afirmar que “el 2019, l’alcalde va assegurar que no tindria petites superfícies i que no faria competència al comerç de proximitat ni a l’Eix Comercial. Però la realitat és que avui el projecte preveu 48 locals dins d’una galeria comercial, a més d’un hipermercat i vuit grans superfícies”. Junts, per la seua part, va expressar la seua “preocupació” i creu que “lluny de reforçar el model de ciutat que necessitem, l’hipoteca i posa en perill el comerç de proximitat”, no només de la ciutat sinó de les capitals comarcals. Davant d’això, insta el govern a apostar pel pla de l’estació.