El poble més bonic on escapar-se aquesta tardor està a una hora de Lleida, segons National Geographic
Ubicat a la comarca del Somontano, a Osca
Ubicat al Parc Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Alquézar és la destinació perfecta per a una escapada de tardor, segons la prestigiosa revista National Geographic. Aquest petit poble, situat a la comarca del Somontano, província d’Osca, destaca per la seua imponent fortalesa-col·legiata i els seus carrerons empedrats. Les vistes des dels seus miradors, situats al caire de la gorja del riu Vero, revelen un paisatge espectacular, que convida els visitants a explorar les seues famoses passarel·les que recorren la gorja. Aquestes passarel·les, a més de la seua bellesa, ofereixen una ruta accessible que combina naturalesa i aventura.
Amb orígens al segle IX, quan el castell va ser construït per protegir el territori, Alquézar conserva vestigis històrics que reflecteixen la seua rica herència cultural. En el centre del poble, el claustre de la col·legiata de Santa María la Mayor és una joia arquitectònica que mostra escenes bíbliques en antics capitells, una barreja d’estils que va des del romànic fins el gòtic tardà.
Malgrat la seua petita extensió, Alquézar està atapeït de racons que val la pena explorar. Des dels seus estrets "callizos" o passadissos coberts, que servien per connectar els habitatges en el costerut pendent, fins la plaça Rafael Ayerbe, on fa segles que per fires i mercats se celebra, cada racó del poble evoca un passat fascinant.
La comarca del Somontano, a més, ofereix altres atractius com la Ruta del Vi Somontano. I és que la comarca és reconeguda per la seua producció vinícola, amb cellers com Viñas del Vero i Bodegas Enate oferint tastos i visites guiades. Els vins D.O. Somontano són coneguts per la seua alta qualitat i representen una excel·lent oportunitat per als qui desitgen submergir-se en la cultura vinícola de la regió.
D’altra banda, la Serra de Guara és un centre d’aventura en barranquisme i escalada, però també allotja un dels conjunts d’art rupestre més importants d’Europa. El Centre d’Art Rupestre de Colungo organitza visites guiades als abrics prehistòrics, declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, on es poden veure pintures que daten de fa més de 20,000 anys.
L’escapada a Somontano no seria completa sense provar la seua gastronomia tradicional, que inclou plats de tòfona, corder i olis d’oliva locals, sovint maridats amb els vins de la comarca. Restaurants a Barbastre i Adahuesca ofereixen menús on destaquen aquests sabors autòctons.