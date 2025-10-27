El poble de Lleida amb més de 600 habitatges particulars... però amb menys de 100 veïns
Es va aixecar la dècada dels vuitanta a la Vall de Boí
El nucli del Pla de l’Ermita, que pertany al terme municipal de la Vall de Boí, es va aixecar la dècada dels vuitanta com una urbanització amb hotels i serveis per al turisme d’estiu i per allotjar esquiadors de l’estació de Boí Taüll.
Actualment acull més de 600 habitatges particulars i hotels i aparthotels que sumen més de 1.100 llits, però tot just compta amb un centenar de veïns empadronats, la majoria dels quals no hi resideixen gran part de l’any.
El resort aglutina serveis com botigues, restaurants, pubs i fins i tot pistes de tenis i una piscina però, després de la liquidació el 2019 de Promocions Turístiques de la Vall, de la immobiliària Nozar, algunes de les instal·lacions han quedat semiabandonades i els veïns reclamen al nou propietari que en garanteixi l’ús en les mateixes condicions que altres equipaments municipals.
Val a assenyalar que Promocions Turístiques de la Vall gestionava també l’estació d’esquí de Boí Taüll, que va quedar en mans de l’empresa pública Actius de Muntanya i més tard va passar a formar part d’FGC. A fi de desestacionalitzar l’oferta turística de la zona, FGC treballa ara per convertir el complex hivernal en una estació de muntanya, oferint activitats també quan no hi ha neu, com per exemple un circuit d’e-bikes, tirolines o rutes guiades.