SANITAT
Detecten un cas d’E. coli en un nadó d’una llar d’infants de Lleida
L’Agència de Salut Pública ho notifica i inspecciona el centre, que ahir va tancar per ser desinfectat i avui reobrirà. Aquest bacteri causa gastroenteritis
Salut va confirmar ahir que l’Agència de Salut Pública va notificar un cas d’E. coli en un nadó escolaritzat a la llar d’infants Tic Tac, a la Zona Alta de Lleida. Una portaveu del departament va explicar que, seguint els protocols habituals en aquests casos, es va contactar amb el centre per indicar-li recomanacions i evitar la transmissió de la gastroenteritis que provoca aquest bacteri, i es va efectuar una inspecció sanitària de l’equipament.
Va afegir que s’ha registrat algun altre cas de gastroenteritis en aquesta guarderia privada i es va aconsellar que els afectats es quedin a casa durant 48 hores, encara que no està confirmat que la causa d’aquesta afecció sigui el mateix bacteri.
Segons ha pogut saber aquest diari, la direcció del centre va avisar dissabte les famílies de la situació i va demanar que no portessin els nen a la llar dilluns ja que estaria tancada per efectuar tasques de desinfecció. Així mateix, va aconsellar als pares portar els seus fills a l’hospital Arnau de Vilanova en el cas que presentessin diarrea o vòmits. La directora va assegurar ahir aquest diari que va decidir tancar ahir de forma voluntària per desinfectar el centre i va remarcar que avui reobrirà amb normalitat.
Generalment, el bacteri Escherichia coli (E. coli) viu als intestins de les persones i dels animals sans. La majoria de les varietats causen diarrea breu, encara que alguns ceps poden causar còlics abdominals intensos, diarrea amb sang i vòmits. Els adults solen recuperar-se de la infecció en una setmana, però els nens i les persones grans presenten un risc més gran de desenvolupar insuficiència renal.
Brots recurrents
La directora general de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), Ana María López-Santacruz, que va inaugurar recentment el curs a l’escola d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL), va explicar llavors que els brots infecciosos per consumir aliments en els quals hi ha bacteris com la salmonel·la, listeria o E. coli continuen sent recurrents, i els va associar a la poca cocció. “Últimament, està de moda menjar les hamburgueses poc fetes, sagnants, però és un risc perquè poden tenir E. coli”, va alertar.