Derbi en la sexta jornada

El Finques Prats Llista y el Lleida.net Alpicat disputarán su primer derbi en la OK Liga en la sexta jornada, el 10 de noviembre, según deparó ayer el sorteo del calendario de la competición, que se celebró en Sant Sadurní d’Anoia. La Liga comenzará el 12 de octubre y el Llista jugará en la pista del Vic, mientras que el Alpicat recibirá al Caldes en su estreno en la máxima categoría. Al cuadro listado le esperan después dos partidos complicados, ya que su debut en el Onze de Setembre será ante el Liceo, para visitar al Barça en la jornada 3. La primera salida del Alpicat será a la pista del Vilafranca. El duelo leridano en Alpicat se disputará el 22 de febrero.

Por lo que respecta al Vila-sana, abrirá la competición recibiendo al Raxoi el 26 de octubre y su primera salida será a la pista del otro equipo recién ascendido, el Alcalá. El Fraga jugará su primer partido en la pista del Manlleu. La OK Liga Femenina no tendrá play off esta temporada, por lo que el que acabe primero será el campeón.Edu Amat, entrenador del Llista, valoró que “empezamos en la pista del Vic, un recién ascendido, es un sitio que siempre gusta jugar, pero en esta ocasión, teniendo acto seguido el ‘Tourmalet’ del Liceo y el Barça, da más importancia que nunca a esos primeros puntos para no tener más presión solo empezar”. Del derbi dijo que “será una fiesta del hockey leridano”.Jordi Expósito, técnico del Alpicat, explicó que “me gusta empezar en casa porque así, en un estreno histórico para el club, estaremos arropados por nuestra afición” y calificó también de “fiesta del hockey” el partido contra el Llista.Lluís Rodero, por su parte, dijo que, al no haber play off, “esta temporada todos los puntos tienen mucho valor. Hay que dar importancia a todos los rivales y a todos los partidos. Esta temporada, dejarte puntos te puede penalizar mucho”.También se sorteó la Supercopa, que se disputará en Fraga los días 19 y 20 de octubre. En la primera semifinal el Vila-sana jugará contra el Telecable Gijón, mientras que en la segunda, el anfitrión se medirá al Palau de Plegamans, campeón de Liga.