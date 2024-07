Derbi a la sisena jornada

El Finques Prats Llista i el Lleida.net Alpicat disputaran el seu primer derbi a l’OK Lliga a la sisena jornada, el 10 de novembre, segons va oferir ahir el sorteig del calendari de la competició, que es va celebrar a Sant Sadurní d’Anoia. La Lliga començarà el 12 d’octubre i el Llista jugarà a la pista del Vic, mentre que l’Alpicat rebrà el Caldes en la seua estrena a la màxima categoria. El quadre llistat afronta després dos partits complicats, ja que el seu debut a l’Onze de Setembre serà contra el Liceo, per visitar el Barça la jornada 3. La primera sortida de l’Alpicat serà a la pista del Vilafranca. El duel lleidatà a Alpicat es disputarà el 22 de febrer.

Pel que fa al Vila-sana, obrirà la competició rebent el Raxoi el 26 d’octubre i la seua primera sortida serà a la pista de l’altre equip acabat d’ascendir, l’Alcalá. El Fraga jugarà el seu primer partit a la pista del Manlleu. L’OK Lliga Femenina no tindrà play-off aquesta temporada, per la qual cosa el que acabi primer serà el campió. Edu Amat, entrenador del Llista, va valorar que “comencem a la pista del Vic, un acabat d’ascendir, és un lloc en el qual sempre agrada jugar, però en aquesta ocasió, tenint tot seguit el Tourmalet del Liceo i el Barça, dono més importància que mai a aquests primers punts per no tenir més pressió tan sols començar”. Del derbi va dir que “serà una festa de l’hoquei lleidatà”.Jordi Expósito, tècnic de l’Alpicat, va explicar que “m’agrada començar a casa perquè així, en una estrena històrica per al club, estarem acompanyats per la nostra afició” i va qualificar també de “festa de l’hoquei” el partit contra el Llista.Lluís Rodero, per la seua part, va dir que, al no haver-hi play-off, “aquesta temporada tots els punts tenen molt de valor. Cal donar importància a tots els rivals i a tots els partits. Aquesta temporada, deixar-te punts et pot penalitzar molt”.També es va sortejar la Supercopa, que es disputarà a Fraga els dies 19 i 20 d’octubre. A la primera semifinal el Vila-sana jugarà contra el Telecable Gijón, mentre que a la segona, l’amfitrió s’enfrontarà al Palau de Plegamans, campió de Lliga.