Emma Carrasco roza la final en su estreno olímpico

En su debut en unos Juegos Olímpicos, la nadadora leridana Emma Carrasco no pudo cumplir el sueño de llegar a la primera final por la que luchaba y cayó eliminada en las series de los 400 estilos, tras concluir ayer la ronda clasificatoria en duodécima posición con un tiempo de 4:43.13 minutos.

Emma Carrasco, que finalizó séptima en su serie, se quedó a 6.86 segundos de la estadounidense Emma Weyant, que cerró la nómina de ocho clasificadas para la final con un crono de 4:36.27.Una eliminación de la que la joven nadadora leridana, de 18 años, intentará resarcirse el viernes en las preliminares de los 200 estilos, prueba en la que logró la medalla de bronce en los Mundiales júnior disputados en 2022 en Lima.Tras la prueba, Emma explicaba que “me he sentido bien, el primer 300 muy bien, creo que iba con las mejores del mundo, pero al final me ha costado un poco”, explicaba en declaraciones a Catalunya Ràdio. Dijo que nadar al lado de la canadiense Summer McIntosh es “una pasada”. “Es una referencia para mí, tiene el récord del mundo en esta prueba, ha sido un placer para mí compartir esta prueba con ella” y sobre los 200 dijo que “los 200 estilos es la prueba en la que tengo más confianza, la gestiono mejor, no estoy en el top 16 pero a ver si puesto llegar a semifinales”. Agradeció también el apoyo de su familia: “Estaban todos en la grada y eso siempre te anima”, explicó.El oro fue para su ídolo, Summer McIntosh, que fue muy superior a las estadounidenses Katie Grimes y Emma Weyant, plata y bronce, respectivamente.Hugo González, por su parte, finalizó sexto en la final de los 100 metros espalda con lo que repite diploma y la posición de Tokyo 2020. Carmen Weiler no pudo avanzar a la final de la prueba de 100 metros espalda al acabar novena. Hoy será el turno del leridano Ferran Julià en el relevo 4x200.