Nadal cae ante Djokovic

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Rafa Nadal se despidió ayer en segunda ronda del cuadro individual masculino de los Juegos Olímpicos de París, tras caer con claridad ante el serbio Novak Djokovic, quien le dio escasas opciones en dos sets (6-1, 6-4) durante una hora y 43 minutos de partido.

El de Manacor no pudo con el número 2 del mundo en la Pista Philippe Chatrier, en un duelo que había levantado mucha expectación y que cerca estuvo de tener todo menos emoción. Nadal estuvo desde el comienzo a remolque en el marcador, pero reaccionó cuando todo parecía perdido e hizo soñar fugazmente a las gradas del principal estadio parisino.En el cara a cara nº 60 entre ambos, muy probablemente el último, el de Belgrado venció al balear en la pista en la que había claudicado frente a él hasta en seis ocasiones, manteniendo intactas sus opciones de hacerse con el codiciado oro olímpico, único gran título que se le resiste.Carlos Alcaraz, por su parte, doblegó (6-1, 7-6(3)) al neerlandés Tallon Griekspoor para firmar su segunda victoria individual en los Juegos. Fue un trabajado triunfo que le cita en octavos con el ruso Roman Safiulin y que causó inquietud entre sus seguidores, ya que precisó la atención del fisio.El murciano desveló que la molestia que sufre en el muslo derecho es un problema que arrastra “desde hace semanas” y que sabe “manejar”. “Como he dicho, los tenistas tenemos un calendario muy exigente. Cada vez con más y más partidos y la exigencia es máxima y van saliendo problemas. Lo bueno es que sé cómo lidiar, sé cómo recuperarlo. Como he dicho ya es una zona donde vengo sintiendo molestias desde hace varias semanas, varios meses, y la verdad que he podido jugar perfectamente los últimos torneos. Y este no va a ser menos”, subrayó Carlos Alcaraz.Djokovic no dudó en elogiar a Nadal. “Rafa merece un gran respeto siempre. Antes de este partido he sentido una gran energía y estoy orgulloso de estar en este momento tan especial. No parecía segunda ronda, parecía una final”, explicó el serbio.Por otra parte, el retorno a la competición de la pareja formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz será hoy, en el tercer turno, a las 18.00, en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en relevancia del complejo de Roland Garros. Nadal y Alcaraz se enfrentarán a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof en los octavos de final del torneo olímpico de dobles.

España pierde en balonmano masculino y empata en hockey femenino

España no pudo resquebrajar el muro defensivo de Suecia, la teórica favorita del grupo A de la fase preliminar del torneo olímpico de balonmano de los Juegos de París, y se inclinó por 29-26 tras la victoria lograda en la primera jornada ante Eslovenia. Perder entraba en lo posible ante la potente selección escandinava, que había perdido en su debut ante Alemania, y la derrota se consumó en un mal segundo tiempo de los españoles, incapaces de abrir hueco en la zaga de sus rivales.Alemania se escapa en el grupo con dos triunfos, seguida de Suecia, España, Eslovenia y Croacia, que tienen uno, y queda descolgada Japón, siguiente rival de los ‘Hispanos’.Francia, que defiende en casa el oro olímpico, se encuentra contra las cuerdas tras haber sufrido dos derrotas en los dos primeros duelos de la fase previa. Ayer perdió frente a Noruega, 27-22, tras haber caído en la primera jornada contra Dinamarca, la campeona del mundo, por 22-27.En hockey hierba femenino España no pudo sumar su segunda victoria al no pasar del empate (1-1) ante los Estados Unidos. España volverá a jugar mañana y lo hará ante un duro rival, Argentina.

Una artista denuncia amenazas de muerte

Una artista que participó en la ceremonia de inauguración, DJ Barbara Butch, ha presentado una demanda por las amenazas que ha recibido por internet, “de violencia inaudita con amenazas de muerte, de tortura y de violación”, anunció ayer su abogada. La artista fue criticada por lo que la extrema derecha entiende una burla a la última cena.

Turquía cambia su criticado uniforme

El Comité Paralímpico Turco encargará un nuevo diseño para el uniforme de los Paralímpicos, tras las críticas recibidas por el traje de la delegación turca en París el pasado viernes en la apertura de los Juegos Olímpicos. El diseño consiste en una chaqueta blanca con rayas de color azul claro o ribetes rojos, acompañada de un pantalón azul claro, con ciertas variaciones y ha sido calificado de “pijama” que no hace referencia a elementos de la cultura turca.

Un argelino planta a su rival de Israel

La Federación Internacional de Judo (FIJ) investigará los motivos de la ausencia ayer en la primera ronda de los -73 kilos del argelino Messaoud Redouane Dris, quien debía enfrentarse al israelí Tohar Butbul.

Estados Unidos vapulea a Japón (102-76)

Estados Unidos, que busca su octavo título seguido, derrotó a Japón (102-76), en una repetición de la final olímpica de Tokio 2020, que resultó más ajustada (90-75 para EEUU).