Nadal cau contra Djokovic

Rafa Nadal es va acomiadar ahir en segona ronda del quadre individual masculí dels Jocs Olímpics de París, després de caure amb claredat davant del serbi Novak Djokovic, que li va donar escasses opcions en dos sets (6-1, 6-4) durant una hora i 43 minuts de partit.

El de Manacor no va poder contra el número 2 del món a la Pista Philippe Chatrier, en un duel que havia aixecat molta expectació i que a prop va estar de tenir tot menys emoció. Nadal va anar des del començament a remolc en el marcador, però va reaccionar quan tot semblava perdut i va fer somiar fugaçment les grades del principal estadi parisenc.En el cara a cara número 60 entre tots dos, molt probablement l’últim, el de Belgrad va vèncer el balear a la pista en la qual havia claudicat davant seu fins a en sis ocasions, mantenint intactes les opcions d’aconseguir el cobejat or olímpic, únic gran títol que se li resisteix.Carlos Alcaraz, per la seua part, va doblegar (6-1, 7-6 (3)) el neerlandès Tallon Griekspoor per firmar la segona victòria individual en els Jocs. Va ser un treballat triomf que el cita a vuitens amb el rus Roman Safiulin i que va causar inquietud entre els seus seguidors, ja que va necessitar l’atenció del fisio.El murcià va revelar que la molèstia que pateix a la cuixa dreta és un problema que arrossega “des de fa setmanes” i que sap “gestionar”. “Com he dit, els tenistes tenim un calendari molt exigent. Cada vegada amb més i més partits i l’exigència és màxima i van sortint problemes. La part positiva és que sé com bregar-hi, sé com recuperar-ho. Com ja he dit és una zona en la qual sento molèsties des de fa diverses setmanes, alguns mesos, i la veritat que he pogut jugar perfectament els últims tornejos. I aquest no serà menys”, va recalcar Carlos Alcaraz.Djokovic no va dubtar a elogiar Nadal. “Rafa mereix un gran respecte sempre. Abans d’aquest partit he sentit una gran energia i estic orgullós de ser-hi en aquest moment tan especial. No semblava segona ronda, semblava una final”, va explicar el serbi.D’altra banda, el retorn a la competició de la parella formada per Rafa Nadal i Carlos Alcaraz serà avui, en el tercer torn, a les 18.00, en la pista Suzanne Lenglen, la segona en rellevància del complex de Roland Garros. Nadal i Alcaraz s’enfrontaran als neerlandesos Tallon Griekspoor i Wesley Koolhof en els vuitens de final del torneig olímpic de dobles.

Espanya perd en handbol masculí i empata en hoquei femení

Espanya no va poder esquerdar el mur defensiu de Suècia, la teòrica favorita del grup A de la fase preliminar del torneig olímpic d’handbol dels Jocs de París, i es va inclinar per 29-26 després de la victòria aconseguida en la primera jornada davant d’Eslovènia.Perdre entrava en la mesura possible davant la potent selecció escandinava, que havia perdut en el seu debut contra Alemanya, i la derrota es va consumar en un mal segon temps dels espanyols, incapaços d’obrir buit al darrere dels seus rivals.Alemanya s’escapa en el grup amb dos triomfs, seguida de Suècia, Espanya, Eslovènia i Croàcia, que en tenen un, i queda despenjat Japó, següent rival dels Hispans.França, que defensa a casa l’or olímpic, es troba contra les cordes després d’haver patit dos derrotes en els dos primers duels de la fase prèvia. Ahir va perdre amb Noruega 27-22, després de caure a la primera jornada contra Dinamarca, la campiona del món, per 22-27.En hoquei herba femení Espanya no va poder sumar la segona victòria al no passar de l’empat (1-1) davant d’Estats Units. Espanya tornarà a jugar demà i ho farà contra un dur rival, Argentina.

Una artista denuncia amenaces de mort

Una artista que va participar en la cerimònia d’inauguració, DJ Barbara Butch, ha presentat una demanda per les amenaces que ha rebut per internet, “de violència inaudita amb amenaces de mort, de tortura i de violació”, va anunciar ahir la seua advocada. L’artista va ser criticada pel que l’extrema dreta entén una burla contra l’últim sopar.

Turquia canvia el seu criticat uniforme

El Comitè Paralímpic Turc encarregarà un nou disseny per a l’uniforme dels Paralímpics, després de les crítiques rebudes pel vestit de la delegació turca a París divendres passat en l’obertura dels Jocs Olímpics. El disseny consisteix en una jaqueta blanca amb ratlles de color blau clar o rivets rojos, acompanyada d’uns pantalons blau clar, amb certes variacions i ha estat qualificat de “pijama” que no fa referència a elements de la cultura turca.

Un algerià planta el seu rival d’Israel

La Federació Internacional de Judo (FIJ) investigarà els motius de l’absència ahir en la primera ronda dels -73 quilos de l’algerià Messaoud Redouane Dris, que s’havia d’enfrontar a l’israelià Tohar Butbul.

Estats Units apallisa Japó (102-76)

Estats Units, que busca el seu vuitè títol seguit, va derrotar Japó (102-76), en una repetició de la final olímpica de Tòquio 2020, que va resultar més ajustada (90-75 en favor d’EUA).