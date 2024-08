El tenis, en el podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El piragüista de La Seu d’Urgell Miquel Travé se despidió ayer de París 2024, donde ha disputado sus primeros Juegos Olímpicos, en una jornada en la que la delegación española sumó otras tres medallas con lo que ya cuenta con 8 en la cita parisina. El tenis aportó ayer dos nuevas preseas, una de plata que se colgó Carlos Alcaraz al perder la final ante un Novak Djokovic que hizo historia y otra de bronce, lograda en dobles femenino por Sara Sorribes y Cristina Bucsa. La tercera medalla de la jornada fue otro bronce que ganó el boxeador Enmanuel Reyes Pla, que perdió la semifinal en -92 kilos, tras una decisión polémica de los jueces.

Miquel Travé, que regresa a La Seu con un diploma olímpico tras su brillante quinto puesto en C1, superó en la jornada del sábado la primera ronda en la novedosa y espectacular modalidad de kayak cross, aunque ayer no pudo clasificarse para la ronda de cuartos. Si lo hizo en féminas Maialen Chourraut, que hoy sigue en la lucha por la medalla y disputará los cuartos. Quien no podrá firmar un triplete histórico fue la australiana Jessica Fox, oro en K1 y en C1, pero que ayer fue eliminada en kayak cross.También luchará por las medallas en esta disciplina Manu Ochoa, que superó en la serie dos precisamente al leridano Miquel Travé. Con el adiós a los Juegos del palista urgelense, solo faltan dos representantes leridanos por debutar en los Juegos Olímpicos de Paris, Saúl Craviotto, que lo hará mañana en piragüismo y la atleta Berta Segura, que lo hará el viernes en el 4x400 femenino.En tenis, en la final más esperada, Carlos Alcaraz no pudo culminar su sueño de conseguir la medalla de oro olímpica y se tuvo que conformar con la de plata, después de caer derrotado (7-6, 7-6) ante el serbio Novak Djokovic, que de este modo logra el único gran éxito que se le había resistido y se convierte en el tenista más laureado de la historia.La tierra de Roland Garros, donde tan solo unos meses antes Alcaraz había tocado el cielo, vio como Djokovic conseguía doblegarlo por primera vez en una final de una gran cita. Hasta ahora, el balance del murciano era un impoluto 4-0 en sus cuatro finales de ‘grande’, con dos triunfos ante ‘Nole’, uno de ellos hace menos de un mes con mucha autoridad en la hierba de WimbledonCon este triunfo Djokovic hace historia ya que, a sus 37 años, logra el oro olímpico que faltaba a un palmarés brillante que cuenta con 24 Grand Slams. Es el tenista masculino que tiene más, por delante de los 22 de Rafa Nadal y los 20 de Roger Federer. En féminas la australiana Margaret Court también tiene 24 “grandes”.Poco antes, la pareja formada por Sara Sorribes y Cristina Bucsa consiguió la medalla de bronce en el cuadro de dobles femenino tras imponerse en la lucha por el tercer puesto a la dupla checa formada por Karolina Muchova y Linda Noskova de manera contundente en dos sets (6-2, 6-2). La cántabra y la castellonense ponen así el sello de oro a una semana increíble para ambas en las pistas de Roland Garros, en las que tan solo se vieron superadas por las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider en la semifinal.La plata conseguida por Carlos Alcaraz en individual masculino y el bronce logrado por Sara Sorribes y Cristina Bucsa elevan a quince el número de medallas logradas por el tenis español en unos Juegos Olímpicos. Entre estas quince medallas está la que consiguió el leridano Albert Costa en Sidney 2000, cuando ganó el bronce en el torneo de dobles formando pareja con Àlex Corretja.La tercera medalla de la jornada llegó en boxeo. Enmanuel Reyes Pla tuvo que conformarse con colgarse el bronce, la quinta medalla en la historia del boxeo olímpico español, al caer por puntos en una polémica semifinal de los -92 kilos ante Loren Alfonso, azerí que comparte orígenes cubanos con Reyes y que fue bronce en Tokio 2021.En una controvertida decisión por 4-1, ‘El Profeta’ se quedó a las puertas de ofrecer el primer oro a España en el boxeo olímpico. El boxeado de origen cubano, quien mejora su prestación de Tokio 2021 cuando fue eliminado en cuartos, tiró de ironía para criticar la decision de los jueces: “Los jueces no vieron mis golpes y sí los golpes fantasma de mi rival”, explicó. “Me sentí ganador todo el combate, yo salí a buscarlo, pero los árbitros no vieron esa parte mía. Vieron la de él, que bailaba más. Esto es boxeo, todo no depende de mi”. Después de esta jornada, España suma ocho medallas.