Encajan la primera derrota

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida CF encajó ayer su primera derrota de la pretemporada, en su quinto amistoso en el que el Ejea se llevó el triunfo por la mínima (1-0) gracias a un gol en el primer tiempo ante el que el conjunto de Marc Garcia no reaccionó hasta el tramo final.

El técnico azul presentó ayer un once con algunas variaciones respecto al que venía saliendo en el inicio de los últimos partidos, especialmente en el centro de la zaga, ayer con Operé y Yeray, y en el doble pivote, con la entrada de Musah Isah e Iker Garcia por los habituales Quadri y Lledó.El encuentro se torció pronto para los azules, ya que el conjunto aragonés, un recién ascendido a la Segunda RFEF que competirá en el grupo 2, se adelantó con un tanto de Isaac en el minuto 13, tras un par de malos rechaces de la zaga leridaa que aprovechó el delantero de los aragoneses para adelantar a los suyos.Diego Iglesias y Fran Pérez trataron de igualar el partido con sendos intentos antes de llegar al descanso, pero ninguno de los dos estuvo acertado en el remate. También lo intentó el Ejea, con otra definición peligrosa que salió cerca del marco defendido por Iñaki.Ya avanzada la segunda mitad, entraron al terreo de juego los más habituales durante el resto de la pretemporada y el conjunto azul mejoró sus prestaciones ante un rival que se encerró atrás para defender el resultado. Fran Pérez, uno de los que seguía desde el inicio, fue quien tuvo las dos acciones más claras para empatar. Primero, tras combinar otra vez con Diego Iglesias, aunque no estuvo acertado en la definición, y posteriormente tras un centro de Cortijo que remató al palo.Además, en el tramo final también tuvo minutos Xavi Estacio, que ayer fue presentado como jugador azul (ver desglose), pero no pudo evitar la primera derrota de los suyos.

Marc Garcia: “El 1-0 no refleja lo que se ha visto sobre el campo”

El técnico azul, Marc Garcia, declaró tras la derrota que “el 1-0 creo que no refleja lo que se ha visto sobre el terreno de juego” y calificó la derrota como “injusta”, aunque dejó claro que “como no le daba importancia a las victorias anteriores, tampoco le doy ahora a la derrota, porque es pretemporada y todo es muy relativo”.Sobre el desarrollo del encuentro, apuntó que “ha tenisdo dos partes muy diferenciadas. En la primera nos ha costado atacar su bloque bajo de 5-4-1 para generar ocasiones y su gol es casi un regalo. En la segunda, hemos sabido ajustar mejor, y hemos generado mucho más. Creo que la segunda unidad ha aportado mucho para atacar mejor”. Además, valoró la participación de Xavi Estacio: “Hemos podido ver lo que es en pocos minutos, ha puesto un par de centros muy buenos y aportará cosas interesantes”, dijo.

Xavi Estacio: “Merece la pena jugársela para venir al Lleida”

El lateral Xavi Estacio fue ayer presentado como nuevo jugador azul y aseguró que “siempre hay que escuchar cuando llega una oferta de un club histórico como el Lleida y, aunque sea en una categoría inferior de la que jugaba, merece la pena jugársela para venir a un club tan importante como este”.Además, el de Manises apuntó que “haber estado anteriormente con Marc García en el Alzira y que me diera mucha confianza ha sido importante para aceptar venir”. Estacio se definió como “un carrilero ofensivo, que viene a aportar mucho al equipo” para “soñar en grande y subir a Primera RFEF”.Por su parte, el director deportivo del club, Raúl Fuster, reconoció que “no era una prioridad reforzarse en su posición, pero surgió como una oportunidad de mercado que no podíamos dejar escapar por su calidad”.

La iniciativa para colocar la pantalla para ver al Lleida lleva ya 300 firmas

La iniciativa promovida por las peñas del Lleida CF a través de la plataforma Change.org para pedir formalmente a la Peria que instale una pantalla gigante para poder seguir los dos primeros partidos del Lleida en casa, ante Atlètic Balears y Cornellà, que deben celebrarse a puerta cerrada, lleva ya 300 firmas recogidas en la plataforma. Cabe recordar que el ayuntamiento concedió al club el permiso para instalarla pero dejó claro que no se haría cargo del coste, al contrario que en la final de la Eurocopa masculina de este verano, al no considerar que sean partidos de claro interés general. Por ello, las peñas quieren recoger apoyos para hacer “rectificar” al consistorio y que finalmente sí la instale.