Encaixen la primera derrota

El Lleida CF va encaixar ahir la primera derrota de la pretemporada, en el seu cinquè amistós en què l’Eixea es va emportar el triomf per la mínima (1-0) gràcies a un gol al primer temps davant del qual el conjunt de Marc Garcia no va reaccionar fins al tram final.

El tècnic blau va presentar ahir un onze amb algunes variacions respecte al que venia sortint en l’inici dels últims partits, especialment en el centre de la saga, ahir amb Operé i Yeray, i al doble pivot, amb l’entrada de Musah Isah i Iker Garcia pels habituals Quadri i Lledó.El matx es va torçar aviat per als blaus, ja que el conjunt aragonès, un acabat d’ascendir a la Segona RFEF que competirà en el grup 2, es va avançar amb un gol d’Isaac en el minut 13, després d’un parell de mals rebutjos de la defensa lleidatana que va aprofitar el davanter dels aragonesos per avançar els seus.Diego Iglesias i Fran Pérez van provar d’igualar el duel amb sengles intents abans d’arribar al descans, però cap dels dos va estar encertat en la rematada. També ho va intentar l’Eixea, amb una altra definició perillosa que va sortir a prop del marc defensat per Iñaki.Ja avançada la segona meitat, van entrar al terreny de joc els més habituals durant la resta de la pretemporada i el conjunt blau va millorar les seues prestacions davant d’un rival que es va tancar darrere per defensar el resultat. Fran Pérez, un dels que seguien des de l’inici, va ser qui va tenir les dos accions més clares per empatar. Primer, després de combinar una altra vegada amb Diego Iglesias, encara que no va estar encertat en la definició, i posteriorment després d’una centrada de Cortijo que va rematar al pal.A més, en el tram final també va tenir minuts Xavi Estacio, que ahir va ser presentat com a jugador blau (vegeu el desglossament), però no va poder evitar la primera derrota dels seus.

Marc Garcia: “L’1-0 no reflecteix el que s’ha vist sobre el camp”

El tècnic blau, Marc Garcia, va declarar després de la derrota que “l’1-0 crec que no reflecteix el que s’ha vist sobre el terreny de joc” i va qualificar la derrota com a “injusta”, encara que va deixar clar que “com no li donava importància a les victòries anteriors, tampoc en dono ara a la derrota, perquè és pretemporada i tot és molt relatiu”.Sobre el desenvolupament del matx, va apuntar que “ha tingut dos parts molt diferenciades. A la primera ens ha costat atacar el seu bloc baix de 5-4-1 per generar ocasions i el seu gol és gairebé un regal. A la segona, hem sabut ajustar millor, i hem generat molt més. Crec que la segona unitat ha aportat molt per atacar millor”.A més, va valorar la participació de Xavi Estacio. “Hem pogut veure el que és en pocs minuts, ha posat un parell de centrades molt bones i aportarà coses interessants”, va dir.

Xavi Estacio: “Val la pena jugar-se-la per venir al Lleida”

El lateral Xavi Estacio va ser ahir presentat com a nou jugador blau i va assegurar que “sempre cal escoltar quan arriba una oferta d’un club històric com el Lleida i, encara que sigui en una categoria inferior de la que jugava, val la pena jugar-se -la per venir a un club tan important com aquest”.A més, el de Manises va apuntar que “haver estat anteriorment amb Marc García a l’Alzira i que em dones molta confiança ha estat important per acceptar venir”. Estacio es va definir com “un carriler ofensiu, que ve a aportar molt a l’equip” per “somiar en gran i pujar a Primera RFEF”.Per la seua part, el director esportiu del club, Raúl Fuster, va reconèixer que “no era una prioritat reforçar-nos en la seua posició, però va sorgir com una oportunitat de mercat que no podíem deixar escapar per la seua qualitat”.

La iniciativa per col·locar la pantalla per veure el Lleida ja porta 300 firmes

La iniciativa promoguda per les penyes del Lleida CF a través de la plataforma Change.org per demanar formalment a la Paeria que instal·li una pantalla gegant per poder seguir els dos primers partits del Lleida a casa, davant d’Atlètic Balears i Cornellà, que s’han de celebrar a porta tancada, porta ja 300 firmes recollides a la plataforma. S’ha de recordar que l’ajuntament va concedir al club el permís per instal·lar-la però va deixar clar que no es faria càrrec del cost, al contrari que a la final de l’Eurocopa masculina d’aquest estiu, al no considerar que siguin partits de clar interès general. Per això, les penyes volen recollir suports per fer “rectificar” el consistori i que finalment sí que la instal·li.