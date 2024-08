Grave el padre de Yamal, apuñalado en Mataró

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, fue apuñalado anoche en un parking de Mataró y fue trasladado de inmediato al hospital de Can Ruti de Badalona con pronóstico inicial calificado como grave, según adelantó La Vanguardia. La unidad de investigación de los Mossos d’Esquadra de Mataró se hizo cargo del caso y miembros de la policía municipal de la localidad barcelonesa habían localizado anoche a varios testigos del incidente en el que resultó herido el padre del jugador del Fútbol Club Barcelona y campeón de la Eurocopa. Aunque al cierre de esta edición no había aún un informe oficial sobre las causas de la agresión, se barajaba que podría derivar de una pelea anterior por motivos que se desconocían en la que podría haberse visto involucrado el padre del futbolista, cuya vida no correría peligro. Hay tres personas detenidas por tentativa de homicidio.

En el terreno estrictamente deportivo, Pedri hizo parte del entrenamiento de ayer con sus compañeros del Barça y sigue apurando sus opciones de estar en el debut liguero este sábado en Mestalla ante el Valencia, un mes después de sufrir una lesión de rodilla en la Eurocopa con España. Tras una dura entrada de Toni Kroos en el partido con Alemania, se le diagnosticó un esguince lateral interno de grado II en su rodilla izquierda, que le ha impedido incorporarse hasta ahora a la pretemporada del Barça. Todavía tiene un par de días para tratar de recibir el alta médica y así poder regresar en el arranque de temporada.

Míchel pide jugadores antes de visitar hoy al Betis

El Girona vuelve hoy a la Liga. En la pasada temporada acabó tercero y durante un gran tramo de Liga se codeó con el Real Madrid por el liderato, aunque al final se fue desinflando, principalmente porque flojeó a domicilio, lo que le impidió competirle el subcampeonato y la consiguiente presencia en la Supercopa de España al Barcelona.Ahora, con una plantilla muy renovada, el Girona comenzará precisamente la nueva campaña lejos del fortín en el que convirtió Montilivi y en un estadio como el Benito Villamarín (21.30) donde su rival, el Betis, se está mostrando bastante fuerte en los últimos años.El técnico del Girona, Míchel, se quejó ayer de las bajas y dio a entender la necesidad de refuerzos tras una pretemporada floja. “El mercado está abierto y necesitamos jugadores. Que los que estén aquí, estén lo mejor posible. Hemos tenido problemas durante la pretemporada y por eso dije el otro día que la pretemporada no fue buena, pero no para que esté enojado, sino porque hemos tenido problemas.”.

Valverde no cierra la salida de Nico

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, que hoy abre la Liga recibiendo al Getafe (19.00), no cierra la puerta de salida a NIco Williams. “Le veo bien. Entiendo que va a estar con nosotros pero no soy quien para decirlo. Prefiero ser cauto y no tirarme a la piscina”.

LaLiga mejora la seguridad

LaLiga, de acuerdo con la Federación y la asociación de médicos de los clubes, ha establecido un protocolo para mejorar la seguridad, que incluye médicos en las gradas para atender al público y un policía en contacto directo con el equipo arbitral.