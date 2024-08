Indíbil i Mandoni, para el Nàstic

El Nàstic de Tarragona se alzó ayer como primer campeón del Trofeu Indíbil i Mandoni, de carácter solidario y que dio todos los beneficios a la Fundación Aspamis. El conjunto tarraconense, de Primera RFEF y que solo hizo jugar a cinco jugadores del primer equipo (todos titulares), se llevó el triunfo gracias a un gol de Torà pasada la media hora. Pese a la derrota, el conjunto leridano vivió una jornada festiva en su estadio, ya que hizo la presentación oficial de la plantilla en la previa y, en el descanso el club homenajeó al leridano Pau Bosch, que este verano colgó las botas tras celebrar el ascenso a Tercera RFEF con el Atlètic Lleida.

El encuentro arrancó parejo, con los dos equipos yendo a presionar alto al contrario y buscando ser propositivos con el balón. La primera ocasión llegó cuando el Atlètic Lleida encontró un pase vertical a la espaldasde la zaga grana y Moró Sidibé batió al portero en el mano a mano, pero no le imprimió la suficiente fuerza al balón para evitar que un defensa lo sacara sobre la línea.Los leridanos no volvieron a inquietar a Salvà hasta el minuto 28, cuando tuvo que mandar a córner dos centros muy cerrados de Quirós y Nil Sauret casi consecutivos. Sin embargo, quien abrió el marcador fue el conjunto tarraconense en el minuto 37, tras un robo alto de Mario, que filtró un buen pase para que Torà estableciera el 0-1.El resultado no volvió a moverse hasta el descanso, tras el que ambos técnicos fueron introduciendo cambios de forma paulatina, sin variar por completo sus onces iniciales. Los de Gabri buscaron el empate con rapidez y a punto estuvieron de encontrarlo, en un disparo de Boris Garrós desde la frontal del área que salió lamiendo el palo de la portería del Nàstic.El conjunto de Dani Vidal replicó a los diez minutos, con un intento de vaselina de Sans que no sorprendió a Pau Torres. Joanet también estuvo cerca del empate para los locales, pero se topó con el meta visitante en su remate llegando desde atrás.El ritmo bajó a medida que pasaban los minutos, aunque en el 72 el conjunto grana tuvo la más clara para doblar su ventaja, en un remate de Agus tras una asistencia de tacón de Sans, que Pau Torres despejó con los pies. El equipo de Gabri García lo intentó con más corazón que cabeza en el tramo final pero, si mucha lucidez, no encontró la igualada y cedió el trofeo al conjunto visitante.