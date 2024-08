L'Indíbil i Mandoni, per al Nàstic

El Nàstic de Tarragona es va alçar ahir com a primer campió del Trofeu Indíbil i Mandoni, de caràcter solidari i que va donar tots els beneficis a la Fundació Aspamis. El conjunt tarragoní, de Primera RFEF i que només va fer jugar cinc jugadors del primer equip (tots titulars), es va emportar el triomf gràcies a un gol de Torà passada la mitja hora. Malgrat la derrota, el conjunt lleidatà va viure una jornada festiva al seu estadi, ja que va fer la presentació oficial de la plantilla en la prèvia i, en el descans, el club va homenatjar el lleidatà Pau Bosch, que aquest estiu va penjar les botes després de celebrar l’ascens a Tercera RFEF amb l’Atlètic Lleida.

L’Atlètic Lleida homenatja Pau Bosch en el descans, després que el lleidatà pengés les botes a l’estiu

El matx va arrancar ajustat, amb els dos equips anant a pressionar amunt el contrari i buscant ser propositius amb la pilota. La primera ocasió va arribar quan l’Atlètic Lleida va trobar una passada vertical a l’esquena de la saga grana i Moró Sidibé va batre al porter en el mà a mà, però no va imprimir prou força a la pilota per evitar que un defensa la tragués sobre la línia.Els lleidatans no van tornar a inquietar Salvà fins al minut 28, quan va haver d’enviar a córner dos centrades molt tancades de Quirós i Nil Sauret gairebé consecutives. Tanmateix, qui va obrir el marcador va ser el conjunt tarragoní en el minut 37, en un robatori alt de Mario, que va filtrar una bona passada perquè Torà establís el 0-1.El resultat no va tornar a moure’s fins al descans, després del qual els dos tècnics van anar introduint canvis de forma gradual, sense variar del tot els seus onzes inicials. Els de Gabri van buscar l’empat amb rapidesa i a punt van estar de trobar-lo, en un tret de Boris Garrós des de la frontal de l’àrea que va sortir llepant el pal de la porteria del Nàstic. El conjunt de Dani Vidal va replicar als deu minuts, amb un intent de vaselina de Sans que no va sorprendre Pau Torres. Joanet també va estar a prop de l’empat per als locals, però va topar amb el porter visitant en una rematada arribant des de darrere. El ritme va baixar a mesura que passaven els minuts, encara que al 72 el conjunt grana va tenir la més clara per doblar l’avantatge, en rematada d’Agus a assistència de taló de Sans, que Pau Torres va refusar amb els peus. L’equip de Gabri García ho va intentar amb més cor que cap en el tram final però, sense lucidesa, no va trobar la igualada i va cedir el trofeu al conjunt visitant.