Estreno en casa solvente

El AEM debutó ayer en casa en la pretemporada con una solvente victoria (3-0) ante el Villarreal, un recién descendido de la Liga F que se medirá a las leridanas en Liga. El equipo de Rubén López fraguó el triunfo en una gran segunda mitad, en la que Evelyn, Gestera y María Lara anotaron los goles. La única mala noticia fue la lesión de Fati Gharbi, que se retiró quejándose de la rodilla en el primer tiempo.

Fati Gharbi se retiró porlesión en el primer tiempo al sufrir una torcedura en la rodilla sin disputar el balón

El Villarreal controló más el balón en el tramo inicial, ante un AEM que trataba de presionar alto y arriesgaba poco, pero no encontraba la forma de salir desde atrás. Así, el Villarreal fue el primero en crear peligro, a través de Lucía Romero, que definió una buena jugada combinada con un tiro desviado.La propia Romero generó la segunda ocasión visitante, con un gran pase que recogió Lauris para zafarse de las defensas y definir cruzado. Sin embargo, Mon hizo una gran estirada para evitar el tanto.El conjunto castellonense no encontró más ocasiones y el AEM fue creciendo, aunque tuvo que lamentar la lesión de Fati Gharbi, que se torció sola la rodilla lejos del balón y está pendiente de pruebas para conocer el alcance de su lesión.Evelyn probó por primera vez a Quesada en el tiempo añadido de la primera parte, pero finalmente encontró el gol a la salida del descanso, cuando el conjunto leridano certificó su mejora con un once prácticamente nuevo con las jugadoras más destacadas de la pretemporada hasta la fecha. En el 48, Gestera robó un balón cerca del area rival y filtró un pase para la canaria, que batió a la meta Carbonell con un disparo cruzado (1-0).Gestera, asistente en el primer gol, se convirtió en la autora del segundo. La atacante cántabra atacó muy bien el primer palo y remató de primeras un centro de Marina Pérez para establecer el 2-0.Abril Rodrigo tuvo el tercero tras un centro de María Lara, que estableció el 3-0 en el 71, convirtiendo una falta directa centrada que la portera erró al intentar atrapar (3-0). Con el el partido resuelto, bajó el ritmo y el único que generó más peligro fue el AEM, aunque sin éxito.

Rubén López: “Las jugadoras nuevas parece que lleven mucho aquí”

El entrenador del AEM, Rubén López, declaró que “el equipo me ha gustado, más allá de los primero quince minutos donde nos han superado”, aunque destacó especialmente que “en la segunda parte hemos estado muy bien y ha salido lo que hemos trabajado durante la semana”. A nivel general, alabó que “las jugadoras nuevas parece que lleven aquí mucho más tiempo y por esto estoy muy contento”. Sin embargo, dejó claro que “tenemos margen de mejora” y que “el Villarreal variará cuando venga en Liga”. Además, se mostró preocupado por la lesión de Fati: “Es en la rodilla y los precedentes que tenemos no nos hacen ser optimistas”, lamentó.