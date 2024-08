Estrena solvent de l'AEM a casa

L’AEM va debutar ahir a casa en pretemporada amb una solvent victòria (3-0) davant del Vila-real, un acabat de descendir de la Lliga F que s’enfrontarà a les lleidatanes a la Lliga. L’equip de Rubén López va forjar el triomf en una gran segona meitat, en la qual Evelyn, Gestera i María Lara van anotar els gols. L’única mala notícia va ser la lesió de Fati Gharbi, que es va retirar queixant-se del genoll en el primer temps.

Fati Gharbi es va retirar perlesió en el primer temps al patir una torçada al genoll sense disputar la pilota

El Vila-real va controlar més la pilota en el tram inicial, davant d’un AEM que provava de pressionar alt i arriscava poc, però no trobava la manera de sortir des de darrere. Així, el Vila-real va ser el primer a crear perill, a través de Lucía Romero, que va definir una bona jugada combinada amb un tir desviat. La mateixa Romero va generar la segona ocasió visitant, amb una gran passada que va recollir Lauris per escapolir-se de les defenses i definir creuat. Tanmateix, Mon va fer una gran estirada per evitar el gol.El conjunt castellonenc no va trobar més ocasions i l’AEM va anar creixent, encara que va haver de lamentar la lesió de Fati Gharbi, que es va torçar sola el genoll lluny de la pilota i està pendent de proves per conèixer l’abast de la lesió. Evelyn va provar per primera vegada Quesada en el temps afegit de la primera part, però finalment va trobar el gol a la sortida del descans, quan el conjunt lleidatà va certificar la seua millora amb un onze pràcticament nou amb les jugadores més destacades de la pretemporada fins a la data.

En el 48, Gestera va robar una pilota a prop de l’àrea rival i va filtrar una passada per a la canària, que va batre la meta Carbonell amb un tir creuat (1-0). Gestera, assistent en el primer gol, es va convertir en l’autora del segon. L’atacant càntabra va atacar molt bé el primer pal i va rematar de primeres una centrada de Marina Pérez per establir el 2-0. Abril Rodrigo va tenir el tercer a centrada de María Lara, que va establir el 3-0 en el 71, convertint una falta directa centrada en què la portera va fallar a l’intentar atrapar (3-0). Amb el matx resolt, va baixar el ritme i l’únic que va generar més perill va ser l’AEM, encara que sense èxit.

Rubén López: “Les jugadores noves sembla que portin molt aquí”

L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va declarar que “l’equip m’ha agradat, més enllà dels primers quinze minuts en què ens han superat”, encara que va destacar especialment que “a la segona part hem estat molt bé i ha sortit el que hem treballat durant la setmana”. A nivell general, va lloar que “les jugadores noves sembla que portin aquí molt més temps i per això estic molt content”. Tanmateix, va deixar clar que “tenim marge de millora” i que “el Vila-real variarà quan vingui a la Lliga”. A més, es va mostrar preocupat per la lesió de Fati. “És al genoll i els precedents que tenim no ens fan ser gaire optimistes”, va lamentar.