Bagnaia ajusta el Mundial al máximo tras ganar el esprint

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Francesco Bagnaia (Ducati) se llevó ayer el triunfo en la sprint race del GP de Austria, justo por delante de un Jorge Martín (Ducati) penalizado con una long lap y que pierde el liderato del Mundial, pero con los mismo puntos, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) completó el podio. Bagnaia volvió a hacer gala de su carácter, ante un Martín que cometió una pasada de frenada evitable en la chicane. Un error que aprovechó el italiano, líder aunque por el mayor número de victorias el domingo, ya que ambos están igualados a puntos. Marc Márquez perdió el segundo puesto por una caída, lo que aprovechó un consistente Aleix Espargaró.

El duelo entre los candidatos al título tuvo como testigo a un Márquez que pudo seguir el ritmo durante los cuatro primeros giros, pero luego cayó a más de un segundo. Parecía tener asegurado el podio, ya que el leridano se vio beneficiado por la long lap de Martín, que le hizo perder un puesto y rodar tercero a 2.8 segundos a 5 vueltas del final. La situación allanó el camino a Bagnaia, consciente de que Márquez no sería capaz de pelear la victoria. Además, el piloto de Cervera sufrió una caída en la curva 3 que le obligó a retirarse. Martín, que apretó a Márquez hasta que este cometió el error, recuperó el segundo lugar y cogió algo de aire, ya sin la presión de perder demasiados puntos con Bagnaia y con un colchón suficiente sobre Aleix Espargaró, que se puso tercero.Antes, Jorge Martín se hizo con el récord del circuito y la pole, por delante de Bagnaia y Marc Márquez. Por su parte, Àlex Márquez (Ducati), que fue vigésimo en la sprint race, sale hoy desde la undécima posición. Mientras, el italiano Celestino Vietti (Kalex) consiguió su segunda pole de la temporada en la categoría de Moto2, mientras que el brasileño Diogo Moreira (Kalex), residente en Alcarràs, saldrá desde el último puesto. Finalmente, Iván Ortolá (KTM) sumó su segunda pole consecutiva en Moto3, por delante del australiano Joel Kelso (KTM).

“Tenía las ganas y la fuerza de intentar ir a por Bagnaia”

“Si me estuviera jugando el Mundial entonces sí es dolorosa, pero como no lo estoy haciendo.. Ha sido una caída de la que he entendido el por qué. Lo he dicho en el parque cerrado, que estamos medio paso por detrás de Martín y Bagnaia, y en carrera he intentado pasar ese medio paso. ¿Cómo? Arriesgando. He arriesgado, y cuando he lanzado el ataque en esas últimas vueltas para pillar a Bagnaia, o al menos intentarlo, es cuando me he caído. Tenía las ganas y la fuerza de intentar ir a por Pecco. Evidentemente, he arriesgado demasiado y me he caído, ha salido mal, pero hacía tiempo que no sentía ese cosquilleo de probarlo o no”, manifestó Marc Márquez después de la caída, que le mantiene cuarto en la general del Mundial.