Derrota abultada del Lleida

El Lleida CF encajó ayer su segunda derrota consecutiva en la pretemporada, tras la sufrida el pasado miércoles ante el Ejea (1-0), al caer por 3-0 en casa del Utebo, un rival del grupo 2 de Segunda RFEF que, como los azules, hizo play off la pasada campaña. Los de Marc Garcia pagaron su valentía en una buena primera mitad, que acabaron perdiendo por 2-0 después de que los locales aprovecharan dos jugadas aisladas y se quedó lejos de la reacción en la segunda, en la que encajaron otro gol más.

El conjunto leridano saltó al campo con un planteamiento extremadamente valiente, ayer claramente con una defensa de tres, los carriles ofensivos y una presión muy elevada, que a veces fue efectiva, pero también dejaba muchos espacios a la espalda de la defensa. El conjunto local lo aprovechó a la perfección en el minuto 9, cuando una pérdida de Lledó propició un contragolpe que Isaac convirtió en el 1-0 tras superar a Solbes en el cuerpo a cuerpo.

Pese al gol en contra, el Lleida dominó la posesión y tuvo algunas ocasiones claras para empatar. La primera fue un cabezazo de Naranjo que salió desviado, poco antes de un zurdazo al palo de Gené tras una recuperación. También tuvo la suya Unai Garcia tras un robo de Lledó, solo dos minutos antes de que llegara el 2-0 en otra jugada aislada.

En el 29, Haro puso a prueba a Parra tras un buen pase al espacio y, en el córner posterior, Carlos Javier remató solo en el segundo palo para doblar la ventaja aragonesa (2-0). En la pausa de hidratación, Marc Garcia corrigió el esquema y regresó a la defensa de cuatro, pero el Lleida se encontró más incómodo y no generó nada más hasta el descanso.

En la segunda mitad, Marc Garcia insistió con la defensa de tres y la presión agresiva, pero los azules sufrieron mucho para generar ocasiones ya que el Utebo se encerró y regaló la posesión, y dejaron peores sensaciones que en la primera mitad, pese a que acabara 2-0. De hecho, la primera ocasión llegó en el minuto 68 y fue un tiro del local Ballarín.

Cortijo fue el primero que lo intentó para los de Marc Garcia, con un tiro de falta en el pico del ára que repelió el meta antes de la segunda pausa de hidratación, en la que el técnico azul completó los cambios y dejó a un equipo con los menos habituales que encajó el 3-0 en otra contra definida por Darius.

Marc Garcia: “Es el peor partido que hemos hecho hasta ahora”

El entrenador, Marc Garcia, dijo que “es evidente que no hemos estado bien, es el peor partido hasta ahora. No ha habido ninguno tan ruín. Aunque sí es cierto que es problable que sea del que podamos sacar más conclusiones, sobre qué cosas podemos hacer y cuales no. Creo que no hemos sabido competir en este contexto, que es complicado.. campo pequeño, césped artificial. Nos hemos complicado mucho con el balón y hemos hecho muchas cosas raras” y añadió que “era una prueba importante y no hemos estado bien. Hay que ser autocríticos”.