El primer amistoso del Alpicat, ante España U19

Plantilla del Alpicat, celebrando a final de temporada el hitórico ascenso a la OK Liga.

El Alpicat, tras el histórico ascenso a la OK Liga logrado la pasada campaña, abrirá la pretemporada midiéndose a la Selección de España U19 en el primero de los amistosos que ha programado el equipo para prepararse de cara a su estreno en la máxima categoría del hockey estatal. Será el 28 de este mes en un partido que se disputará en el CAR de Sant Cugat.

El técnico del Alpicat. Jordi “Sito” Expósito, explicaba que “la pretemporada la vamos a comenzar de forma escalonada por motivos logísticos. Este próximo lunes, el miércoles 21 y el viernes 23, haremos sesiones de entrenamiento, pero no serán en Alpicat y tampoco vamos a disponer de todos los jugadores. Oficialmente, la empezaremos el día 26, pero tampoco será en nuestro pabellón, que está ocupado por actos de la Festa Major”, añadió.En cuanto a los partidos amistosos, tras el citado debut con la Selección U19 de España, los días 6, 7 y 8 de septiembre el Alpicat participará en el Torneo de La Seu d’Urgell, que ya ganó el año pasado y donde se medirán con el Calafell de OK Liga, el Maçanet de Plata y un tercer rival por determinar,La siguiente cita será en la Lliga Catalana. El 11 jugarán en Igualada y el 13 en casa ante el Reus. Pendientes de si sigue adelante en el torneo o no, también ha concretado otros tres amistosos. El 19 en Sant Sadurní con el Noia, el 21 en Alpicat ante el Coutras frencés –que al día siguiente juega con el Llista en el Onze de Setembre– y el 3 de octubre en Cerdanyola.

Jordi Expósito, al Mundial con la selección femenina

El entrenador del Alpicat Jordi “Sito” Expósito, forma parte del staff técnico de la selección femenina de hockey, en la que está la leridana del Vila-sana Victòria Porta, preparando el Mundial que se disputará en Italia del 16 al 21 de septiembre. La selección se entrena desde el pasado lunes en las instalaciones del CAR de Sant Cugat.Sito ejerce de segundo entrenador del seleccionador, Sergi Macià. El objetivo es lograr el título en los World Skate Games, que se celebran en la ciudad italiana de Novara.La selección española ha quedado encuadrada en el Grupo B, junto con Chile, Italia y Gran Bretaña. En el Grupo A compiten Francia, Portugal, Colombia y Argentina, que defiende el título de campeona del Mundo y que tiene en sus filas a las cuatro argentinas del Vila-sana, Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini y Gimena Gómez.La selección española se estrenará el 19 de septiembre ante Chile, en un partido que se jugará a las 15.00. El 17 jugarán contra Gran Bretana y el 18, ante Italia.