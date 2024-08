McNulty, primer líder tras vencer en la crono

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El estadounidense Brandon McNulty (UAE) se enfundó ayer el primer maillot rojo de líder de la Vuelta al imponerse en la contrarreloj inicial disputada entre Lisboa y Oeiras. En el estreno se sucedieron las sorpresas y entre todos los aspirantes al honor de estrenar la roja emergió McNulty para romper la banca por delante de todos los favoritos. Aventajó en 2 segundos al checo Mathias Vacek (Lidl) y en 3 al belga Wout van Aert (Visma). Los favoritos de la general no aparecieron por los puestos de honor. El mejor fue Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), a 16 segundos.

La Vuelta volvió a lanzarse desde Portugal 27 años después, ahora con una crono individual, no por equipos, como en las dos última temporadas. Un trayecto corto, rápido, en linea por la ribera y el estuario del Tajo, de pura fuerza, donde el viento representó la única amenaza. Viaje hasta la costera localidad de Oeiras, en plena temporada de sol y playa. A la vista del monumento de los navegantes portugueses salió a descubrir la gloria en una prueba del World Tour el británico Joshua Tarling, el gran favorito. No fue un viaje a lo desconocido, pues el ciclista más joven de la Vuelta, de 20 años, es campeón de Europa de la modalidad y fue cuarto en los Juegos Olímpicos. Fue una aventura con viento permanente, y con tormenta al final. El galés tenía un gran reto por delante, ya que Edoardo Affini (Visma) había marcado la primera gran referencia con 12:43. Datos muy respetables, intimidatorios. Affini se sentó en la silla caliente, tuvo tiempo de merendar y de ver la carrera tranquilamente. Tenía opciones de estrenar la roja. Nervios y máxima expectación en espera de la bala galesa. Tarling superaba al italiano por 3 segundos en el kilómetro 7,3. Todo indicaba que iba a levantar del trono a Affini, pero no se impuso el pronostico más lógico.Las sorpresas no habían terminado. Ya era difícil superar a Affini, pero apareció contra todo pronóstico el campeón checo Mathias Vecek, otro joven de 22 años, a quien nadie esperaba en el podio. El ciclista del Lidl, doble campeón nacional de crono y subcampeón del Mundo sub-23 en 2022, rompió el crono para ponerse al frente. La crono se desmadró, desplegando emoción con la llegada de cada ciclista. Roglic cruzó la meta a 14 segundos de Vacek, pero con ventaja suculenta sobre algunos rivales directos. Fue el ganador entre los candidatos al podio final. Llegó McNulty, imponente, para llevarse una crono disputada y emocionante de principio a fin. Hoy se disputa la segunda etapa de la Vuelta, la primera en línea, aún en Portugal, entre Cascais y Ourém, con un recorrido de 194 kilómetros.