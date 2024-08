Clos Pons patrocinará al Llista los próximos 2 años

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida Llista estrenará nuevo patrocinador para la temporada 2024-2025. Después de que la empresa inmobiliaria Finques Prats diera nombre al equipo de OK Liga estas dos últimas campañas y media, el club listado ha llegado a un acuerdo con la firma de aceites y vinos Clos Pons, de L’Albagés, para que coja el testigo y sea el patrocinador principal las dos próximas temporadas, anuncio que se hará oficial la próxima semana.

Finques Prats, que llegó al club en diciembre de 2021 en una situación muy complicada después de la pandemia de la Covid, que obligó al equipo listado a jugar sus partidos como local en Bell-lloc al estar ocupado el Onze de Setembre como centro de vacunación, seguirá apoyando al club como ya lo estaba haciendo antes de ser patrocinador principal, aunque ahora en un segundo plano. Ayer se escenificó la salida de la empresa inmobiliaria en una rueda de prensa en la que el presidente listado, Enric Duch, dio las gracias por el apoyo recibido. “Hace tres años, cuando hacía ya tres que no teníamos espónsor principal, y consciente de nuestra situación, que era complicada y casi diría que cerca de la desaparición, Xavi Prats apostó por el hockey, y gracias a empresas del territorio como la suya los proyectos deportivos puedan tirar hacia adelante”, comentó Duch, que añadió: “solo tengo palabras de agradecimiento, porque sin ellos los clubes estaríamos muertos. Han sido tres años fantásticos, pero ya me avisó que estaría dos o tres temporadas, pero que si no salía nadie más, haría el esfuerzo de continuar. Solo espero que siga con nosotros muchos años más de la forma que él quiera. El Llista siempre será vuestra casa y la etapa del Finques Prats Llista ya queda para la historia”.Xavier Prats, por su parte, comentó que “hoy es un día feliz y a la vez un poco triste, porque llevamos más de diez años apoyando al hockey y a la persona de Enric Duch, porque siempre hemos apostado por él”, y recordó el momento en el que entró. “Tenemos que situarnos en el mes de septiembre de 2021, con el pabellón cerrado por la pandemia, sin afición porque jugaban en Bell-lloc y en una época un poco triste, sin patrocinador desde hacía tres años. En su momento les dijimos que si no encontraban a nadie, nosotros haríamos una apuesta, y así lo hicimos. Somos una empresa pequeña pero hicimos una apuesta muy importante para patrocinar al hockey, con un presupuesto limitado pero estirando más el brazo que la manga cumplimos con todo lo que nos pidieron. Estamos muy orgullosos de que hayan llevado el nombre de nuestra empresa por todo el mundo, algo que pocos pueden decir”.