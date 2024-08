El Balaguer cae ante un Atlètic Lleida superior

Publicado por Joan Bové Verificado por Creado: Actualizado:

El Balaguer se vio superado ayer por un Atlètic Lleida que se mostró muy superior y que impuso su mejor condición física (0-6). El partido fue de claro dominio visitante, ante un Balaguer que solo pudo aguantar media hora, lo que tardó el equipo del Segrià en marcar su primer gol. Con apenas diez días de entrenamiento, y en su segundo amistoso, los de Josete no pudieron frenar al equipo de Gabri García, que lleva más semanas de preparación, ya que la Liga de Tercera RFEF empieza el 8 de septiembre, mientras que la de Primera Catalana no lo hace hasta el 22 del mismo mes.

El Balaguer mostró buenos detalles en la primera media hora de juego, en la que aguantó la mayor intensidad del Atlètic Lleida, que no tardó en tener la primera ocasión clara de gol con un centro de Soule al que no llegó Joanet por my poco. El propio Joanet López no perdonó en el minuto 31 cuando, un centro de Wilber, lo aprovechó para anotar el 0-1. El gol dio alas al Atlètic Lleida y afectó al Balaguer, que empezó a verse desbordado. Tan solo tres minutos más tarde, en el 34, fue Wilber Hurtado el que anotaba el 0-2 y, en el 41, Xavi Manrique marcabe el 0-3, resultado con el que se llegó al descanso.Cualquier posibilidad de reacción del Balaguer quedó frenada nada más iniciarse la segunda mitad, cuando Boris Garrós anotó el 0-4 (46’). A partir de aquí el partido ya fue claramente del equipo visitante, que aún marcaría dos tantos más. en el minuto 62 Marcel Samsó firmaba el 0-5 y, en el 69, Moró Sidibé volvía a superar a la defensa local para poner el definitivo 0-6.

Goleadas del Artesa de Segre y del Borges

El Artesa de Segre y el Borges, dos de los equipos leridanos que junto con el Balaguer y el Juneda competirán esta temporada en Primera Catalana, disputaron ayer sendos amistosos de pretemporada en los que se llevaron la victoria con goleada. El Artesa de Segre se impuso por 5-0 al Cervera, mientras que el Borges lo hizo por 4-0 ante el Guissona.Todavía con pocas sesiones de entrenamiento, el entrenador del Artesa de Segre, Pau Prior, aprovechó para hacer dos equipos distintos ante el Cervera y dar minutos a todos los jugadores. También utilizó a jugadores juveniles y del filial. Ante un Cervera luchador, el Artesa de Segre fue de menos a más y tuvo como gran protagonista a Ilyass Chafai, autor de los cinco goles. El 1-0 lo marcó en el minuto 9, y los otros cuatro ya en la segunda parte, en los minutos 53, 58, 76 y 85.Por su parte, el Borges también aprovechó para repartir minutos y, en una segunda parte mejor que la primera, superó al Guissona 4-0. El 1-0 lo marcó Pau Suñol (26’), el 2-0 fue de Eduard Tiers (41’), el 3-0 de Joel Guitart (64’) y el 4-0 de Marc Rubio (89’).