Empate de prestigio

El Mollerussa empató (0-0) ante la Unión Deportiva Barbastro, del grupo 2 de Segunda RFEF, y sigue sin conocer la victoria en esta pretemporada, después de que en los últimos partidos cayera ante el Binéfar (1-2) y el Atlètic Lleida (0-1); y empatara ante L’Albi (1-1).

No obstante, los del Pla d’Urgell hicieron un partido muy serio en defensa que les permitió conseguir un empate muy trabajado frente a un equipo de categoría superior, en el que milita un exjugador del Mollerussa las últimas dos temporadas, Nico Magno, que ayer salió como titular junto al delantero leridano Adrià de Mesa.En la primera parte, el Mollerussa salió al terreno de juego muy enchufado, mostrando una de las mejores versiones del equipo en esta pretemporada. Los de Moha no se achicaron ante su rival, de superior categoría, y sin ningún complejo se atrevieron a presionar y proponer con el balón.En los primeros compases, los del Pla d’Urgell tuvieron algún tímido acercamiento que no encontró la portería defendida por Arnau. Aun así, esto les permitió controlar el partido y sentirse cómodos sobre el terreno de juego. Tanto atrevimiento terminó traduciéndose en ocasiones y en el minuto 17, Konu encontró solo a Thior dentro del área, pero este no fue capaz de vencer al portero rival en lo que fue la mejor oportunidad de los leridanos para adelantarse en el marcador. Tan solo dos minutos después, el Barbastro gozó de su primera ocasión en todo el partido, después de que un flojo disparo de Albín terminará siendo atrapado fácilmente por Batalla. Tras esta ocasión, el partido se estancó y ni Mollerussa ni Barbastro pudieron gozar de más ocasiones claras. Aun así, sobre el campo, la sensación era que los locales seguían dominando el encuentro gracias a la solidez defensiva y las internadas por banda de Thior.En los compases iniciales del segundo tiempo, el Mollerussa perdió la electricidad de la primera parte y el Barbastro pudo generar buenas ocasiones, a pesar de que no logró dominar a los locales en ningún momento. La primera oportunidad de los visitantes llegó en el minuto 59, después de que Jaime Ara cabeceara un balón que terminó saliendo por la izquierda de la portería defendida por Batalla. Después, en el 66, los visitantes volvieron a tener una buena oportunidad con un disparo de Ander que, de nuevo, se fue desviado. Tras este pequeño arreón del Barbastro, el técnico local, Moha, movió el banquillo y el encuentro volvió a igualarse. Con los cambios el ‘Molle’ recuperó, parcialmente, el control de la posesión, pudiendo generar su primera ocasión de la segunda parte con un centro de Linares que se fue envenenando hasta llegar a las manos de Arnau en el minuto 80. Finalmente, ni Mollerussa ni Barbastro lograron romper la igualdad y el partido terminó tal y como empezó, con 0-0 en el marcador.El próximo compromiso de los del Pla d’Urgell será ante el Atlético Monzón el sábado. Por otro lado, los visitantes volverán a enfrentarse a un equipo leridano, pues el sábado recibirán al Lleida CF en el partido de pretemporada de ambos.