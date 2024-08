Empat de prestigi

Publicat per PAU OSORIO Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va empatar (0-0) davant de la Unión Deportiva Barbastro, del grup 2 de Segona RFEF, i continua sense conèixer la victòria en aquesta pretemporada, després que en els últims partits caigués contra el Binpefar (1-2) i l’Atlètic Lleida (0-1); i empatés davant de l’Albi (1-1).

No obstant, els del Pla d’Urgell van fer un partit molt seriós en defensa que els va permetre aconseguir un empat molt treballat contra un equip de categoria superior, en el qual milita un exjugador del Mollerussa les últimes dos temporades, Nico Magno, que ahir va sortir com a titular juntament amb el davanter lleidatà Adrià de Mesa.En la primera part, el Mollerussa va sortir al terreny de joc molt endollat, mostrant una de les millors versions de l’equip en aquesta pretemporada. Els de Moha no es van empetitir davant del rival, de superior categoria, i sense cap complex es van atrevir a pressionar i proposar amb la pilota.En els primers compassos, els del Pla d’Urgell van tenir algun tímid acostament que no va trobar la porteria defensada per Arnau. Tot i així, això els va permetre controlar el partit i sentir-se còmodes sobre el terreny de joc. Tant atreviment va acabar traduint-se en ocasions i, al minut 17, Konu va trobar Thior sol dins de l’àrea, però aquest no va ser capaç de vèncer el porter rival en el que va ser la millor oportunitat dels lleidatans per avançar-se al marcador.Tan sols dos minuts després, el Barbastre va gaudir de la seua primera ocasió en tot el partit, després que un fluix xut d’Albín acabés sent atrapat fàcilment per Batalla. Després d’aquesta ocasió, el matx es va estancar i ni Mollerussa ni Barbastre no van poder gaudir de més ocasions clares. Tot i així, sobre el camp, la sensació era que els locals continuaven dominant el partit gràcies a la solidesa defensiva i les internades per banda de Thior.En els compassos inicials del segon temps, el Mollerussa va perdre l’electricitat de la primera part i el Barbastre va poder generar bones ocasions, malgrat que no va aconseguir dominar els locals en cap moment. La primera oportunitat dels visitants va arribar al minut 59, després que Jaime Ara rematés de cap una pilota que va acabar sortint per l’esquerra de la porteria defensada per Batalla. Després, al 66, els visitants van tornar a tenir una bona oportunitat amb un xut d’Ander que, de nou, se’n va anar desviat.Després d’aquesta petita escomesa del Barbastre, el tècnic local, Moha, va moure la banqueta i el partit va tornar a igualar-se. Amb els canvis el Molle va recuperar, parcialment, el control de la possessió, podent generar la seua primera ocasió de la segona part amb una centrada de Linares que es va anar enverinant fins arribar a les mans d’Arnau al minut 80. Finalment, ni Mollerussa ni Barbastre no van aconseguir trencar la igualtat i el matx va acabar tal com va començar, amb 0-0 al marcador.El pròxim compromís dels del Pla d’Urgell serà davant de l’Atlètic Montsó dissabte. D’altra banda, els visitants tornaran a enfrontar-se a un equip lleidatà, ja que dissabte rebran el Lleida CF en el partit de pretemporada d’ambdós.