Triunfo solvente

Lamine Yamal y Robert Lewandowski, con un gol cada uno, regalaron ayer la primera alegría de la era Flick a la afición azulgrana, que vio cómo el Barcelona se imponía al Athletic Club (2-1) en el primer partido oficial de la temporada de LaLiga EA Sports en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Pese al escaso rodaje y la acumulación de bajas, el conjunto azulgrana mostró las señas del libreto importado por el técnico alemán, minimizó al Athletic desde la presión, dominó el balón y, en líneas generales, dominó un partido en el que dispuso de las mejores ocasiones de gol.

Lamine Yamal estrenó el marcador en la primera mitad con un disparo desde fuera del área, Oihan Sancet empató de penalti antes del descanso y Robert Lewandowski, que previamente se había topado dos veces con el palo, marcó el gol del triunfo en el minuto 75.

El Barça llegaba a la cita mermado por las ausencias, con cinco lesionados (Araujo, Gavi, De Jong, Ansu Fati y Christensen), e inmerso en un ambiente enrarecido por la delicada situación económica de la entidad, que sigue sin poder inscribir a Dani Olmo por el ‘fair play’ financiero pese haber traspasado a Gündogan. Ante estas adversidades, Flick optó por un once ofensivo con Raphinha y Pedri como interiores flanqueando al canterano Marc Bernal, titular por segundo partido consecutivo, y apostó por Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski en ataque.En cambio, en el Athletic la novedad fue el esperado regreso a la titularidad de los internacionales Vivian y Nico Williams, que fue pitado por un sector de la afición local por su decisión de permanecer en Bilbao pese al interés del Barça en ficharle este verano. Sin embargo, el ruido no amedrentó a la estrella visitante, que con sus eslalons partiendo desde la banda izquierda fue el más insistente de los rojiblancos en un primer tiempo de nítido dominio azulgrana.Fiel al juego propositivo que predica Flick, el Barcelona situó la línea defensiva en terreno rival y asfixió al Athletic con una de sus principales armas, la presión. Aunque el protagonista fue, una vez más, Lamine Yamal. El extremo se presentó con un centro envenenado al que no llegó por poco Lewandowski y, después de que Raphinha y Ferran dieran los primeros sustos de la tarde a Padilla con dos tiros centrados, Lamine estrenó el marcador con un disparo enroscado desde fuera del área que Lekue desvió lo justo con la cabeza.Cuando el Barcelona parecía tener el duelo más controlado, llegó el empate. Cubarsí cayó dentro del área sobre la pierna de apoyo de Berenguer y el árbitro, tras acudir al VAR, señaló la pena máxima, que fue transformada con sutileza por Sancet.Tras el descanso, los azulgranas recuperaron el control y acariciaron el gol en dos remates de Lewandowski, pero el palo negó el primer intento y Padilla, poco después, salvó el segundo. No tiró la toalla el polaco, que vio premiada su insistencia y dio al Barça la segunda victoria.

La Real Sociedad ganó al Espanyol en el RCDE Stadium con un gol del japonés Take Kubo en el minuto 80, una diana que rompió un duelo igualado y con ocasiones, aunque con escaso peligro, para ambos conjuntos.

El tanto vasco llegó en el mejor momento del anfitrión, que insistía en el área rival buscando adelantarse en el marcador. Los catalanes suman su segunda derrota esta temporada y la Real se resarce tras perder en su estreno en casa, contra el Rayo (1-2).Ninguno de los dos conjuntos disfrutó de ocasiones claras en los primeros 45 minutos. En la reanudación, la Real Sociedad se dispuso a cambiar el pulso y subió las revoluciones. Los de Manolo González tampoco especulaban, pero Kubo rompió por completo cualquier guion.

Dani Olmo no pudo ser inscrito todavía

Dani Olmo no jugó ayer porque el Barça no logró conseguir el suficiente ‘fair play’ financiero para poder inscribirlo en la Liga. Así que el jugador tendrá que esperar al menos hasta el martes cuando el equipo juega ante el Rayo.

“Hubo falta de respeto en el caso de Nico”

Jon Uriarte, el presidente del Athletic, dijo ayer que “ha habido faltas de respeto en el caso Nico Williams”, en referencia a su intento de fichaje por el Barça, aunque desvinculó su malestar de la anulación de la comida entre directivas.

El actor británico Hugh Grant, invitado

El actor británico Hugh Grant fue el invitado sorpresa en Montjuïc y se le vio a pie de campo junto al vicepresidente Rafa Yuste en la previa del partido.

Vitor Roque, en Sevilla para fichar por el Betis

El delantero brasileño Vitor Roque llegó anoche a Sevilla para cerrar los detalles de su cesión al Betis. El punta, de 19 años fue contratado por el Barça el pasado verano.

Flick: “El equipo está respondiendo muy bien”

El técnico del Barça Hansi Flick se mostró satisfecho por el triunfo y por el juego, pero añadió que “tenemos que mejorar”. “Hay muy buen ambiente en el equipo, la actitud es fantástica, y todos están respondiendo muy bien. Tenemos dos victorias, 6 puntos, y eso ayuda mucho. Y no es fácil, porque con nuestra presión alta y los espacios y los riesgos que corremos podría ocurrir cualquier cosa”. También elogió a Lewandowski, del que dijo que “siempre es peligroso y no importa la edad que tenga” y a Marc Bernal. “Hace todo lo que le pido y si sigue así tendrá un sitio importante en el primer equipo esta temporada”. Por su parte, Lamine Yamal, autor del 1-0, aseguró que el equipo intenta “pensar en la portería” y los jugadores tienen la premisa de ir “como flechas hacia ella” cuando recuperan el balón, dijo a ‘DAZN’. El extremo del Barça dijo que es “muy importante empezar ganando en casa”. También explicó la acción de su gol: “He visto a Nico Williams, que no es muy intenso en la defensa, y cuando he visto un hueco he chutado”. Preguntado por su relación con el delantero del Athletic, admitió que ambos hablaron antes del partido, ya que son “muy buenos amigos”.

Osasuna amarga el regreso de Arrasate y Getafe y Rayo empatan

Osasuna estrenó su casillero de victorias en LaLiga EA Sports 2024-2025 después de imponerse por 1-0 al RCD Mallorca, en un partido marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate a El Sadar y donde el conjunto ‘rojillo’ fue superior sobre todo en la segunda parte. El técnico vizcaíno regresaba a Pamplona tras haber puesto fin hace unos meses a una etapa de seis temporadas al frente del conjunto osasunista, pero no fue un retorno feliz porque su equipo se marchó de vacío y no pudo dar la misma medida que en la primera jornada ante el Real Madrid.Por su parte, Getafe y Rayo Vallecano empataron sin goles en un duelo nada vistoso en el que ninguno chutó a portería.