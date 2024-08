Clara derrota del Hiopos Lleida ante Gran Canaria

El Hiopos Lleida se midió ayer a uno de los huesos duros de roer de la ACB como el Gran Canaria en su segundo test de pretemporada. Un partido en el que el equipo burdeos, ayer sin Madsen ni Walden, cayó por un claro 62-97 y que dejó claro que necesita, con premura, completar su juego interior para poder competir con los rivales de su Liga.

La experiencia insular se dejó ver desde el inicio a pesar de la falta de acierto en los primeros minutos por parte de ambos equipos. El control del rebote de los hombres de Jaka Lakovic todavía fue superior cuando Pierre Oriola tuvo que abandonar la pista por un golpe en el labio que dejó a los burdeos sin referente interior, lo que precedió a un parcial de 2-13. Los leridanos mejoraron tras el tiempo muerto que pidió Encuentra y cerraron el primer cuarto 12-18, con un Bozic liderando al equipo.En el segundo periodo el conjunto burdeos salió con otra cara en defensa logrando recortar distancias desde la línea de tres. La rotación con los jugadores júnior permitió imprimir más intensidad a los de Gerard Encuentra que encadenaron tres minutos sin encajar, aunque tampoco consiguieron anotar para recortar distancias. Los insulares volvieron a acelerar antes del descanso y afrontaron el descanso con una cómoda renta de 27-42.El Hiopos Lleida apostó por la defensa en zona para evitar la superioridad del juego interior rival, pero este encontró los espacios para anotar desde el inicio y sentenció el choque con un parcial de 4-16 (31-58) con un Brussino (13 puntos) muy acertado desde los tres puntos. El resto del partido fue un trámite y el Lleida, mermado por el cansancio, no tuvo herramientas, más allá de Bozic (10 puntos y 9 rebotes) para reaccionar hasta llegar al 62-97 final.

El mallorquín Michael Caicedo llega al Hiopos Lleida con “la ilusión de tener minutos, crecer como jugador y competir”, tras una última temporada difícil. “Sé que mi último año no ha sido bueno y por esto estoy muy agradecido por la confianza que me han dado en Lleida”, declaró ayer Caicedo en su presentación, en la que estableció que el objetivo del equipo debe ser “primero mantenernos en la Liga”.

Además, también aseguró que “vengo a crecer” y no escondió su voluntad de reivindicarse “tras un pequeño tropiezo” en su carrera. Pero apuntó que “lo que más quiero es demostrarme a mí mismo que puedo seguir en ACB”. Por su parte, Joaquín Prado, director deportivo del club, explicó que “en la selección he compartido tres veranos con él y hemos tenido experiencias de todo tipo, que curten y es algo que he tenido en cuenta”.

Encuentra: “Aún queda un mes y hay mucho por construir”

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, le restó importancia a la derrota y apuntó que “estos partidos nos vienen muy bien, porque nos tenemos que conocer, crear sinergias e irnos conociendo”. “Aún queda un mes para empezar y hay mucho por construir, pero creo que al inicio íbamos muy perdidos y al final nos ha ido mucho mejor”, añadió el técnico leridano, que destacó que “los partidos van muy bien porque hay jugadores que vienen de LEB que deben adaptarse y otros que en sus equipos han estado sin jugar y lo necesitan”. Además, apuntó que Madsen no jugó por molestias en el adductor, la misma razón que dejó fuera del partido a Walden.

Adjudicado el montaje de los marcadores y las canastas

La Paeria publicó ayer tres adjudicaciones de distintos contratos relacionados con la adaptación del pabellón Barris Nord para la disputa de la ACB. Mondo Ibérica se hará cargo de la instalación de los dos marcadores y también de tres canastas y otros cuatro marcadores encima. La primera obra, la de los relojes marcador, se adjudicó por un precio de 117.116 euros (IVA incluido), mientras que la instalación de las tres canastas y los cuatro marcadores de cuatro caras encima de ellas costará un total de 60.623,41 euros. Además, también se adjudicó la instalación de los toldos del pabellón a la empresa IASO SL, por 19.965 euros. En los tres casos, la empresa contratada fue la única que se presentó al concurso.