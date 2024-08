Inicio con la máxima ambición

El Lleida CF abre la nueva temporada visitando mañana (12.00) el campo de la SD Ibiza, un momento que “estábamos todos deseando desde hace semanas”, según destacó ayer en rueda de prensa el nuevo técnico azul, Marc Garcia, que afronta la Liga con ambición y dejando claro que la del Lleida “es la mejor plantilla que he entrenado nunca”.

El conjunto azul abrirá la Liga tras haber luchado sin éxito por subir a Primera RFEF en la anterior, al haber quedado eliminado en la primera ronda de play off de ascenso ante el Yeclano. Con nuevo entrenador, una plantilla con hasta 15 fichajes y siete jugadores que han sido renovados, el Lleida arranca la competición oficial tras una pretemporada con siete partidos amistosos, en los que ha firmado tres victorias, dos empates y dos derrotas.“No tengo ninguna excusa para no rendir bien”, añadió el técnico de Alzira, satisfecho por “cómo ha ido la pretemporada a nivel de sensaciones, aunque es muy complicado calibrar cuando no estás compitiendo. Por eso quiero llegar ya al domingo”. Sin embargo, Garcia dejó claro que “a pesar de haber muchos jugadores nuevos y un nuevo cuerpo técnico, tenemos muy buenos comportamientos ya adquiridos con pelota y sin ella”. “Sé que se puede mejorar todavía, pero hay mucho más positivo que negativo”, señaló.Sobre el duelo en Ibiza, apuntó que “ir a las Islas Baleares es muy complicado, sea el rival que sea, porque con el viaje ya sales con desventaja”. Sin embargo, dijo que “vamos con la convicción de que somos un equipo fuerte, pero también sabiendo que si no trabajamos mucho lo pasaremos muy mal”.Además, añadió que el rival, que acaba de subir de Tercera RFEF, es un equipo “muy ordenado a nivel defensivo y muy peligroso en las transiciones y también a pelota parada”. A pesar de debutar fuera de casa, el técnico ha celebrado que “jugamos en un campo grande y de césped natural, algo con lo que no tendría que cambiar mucho nuestra propuesta”. “Nosotros queremos proponer y no defender demasiado hundidos, pero sabemos que vamos fuera de casa y si en algún momento no salen las cosas, tenemos que sufrir juntos y hacer bien nuestro trabajo”, concluyó.