Un torneo Top juvenil

Algunas de las mejores canteras del fútbol femenino español en categoría juvenil como las del FC Barcelona, el Valencia o el Betis, se darán cita en el torneo que ha organizado el Verdú-Vall del Corb y que se disputará el 11 de septiembre en los campos municipales Joan Capdevila de Tàrrega. Será la segunda edición de la Future Fem Champions Cup, cuya primera edición se celebró el pasado año en la localidad de Castellgalí (Bages).

El trofeo reunirá a doce equipos, entre los cuales habrá las formaciones juveniles A de los citados equipos de la Liga F ( FC Barcelona, Betis y Valencia), además del Elche, Girona, Damm, Sabadell, Igualada, Sant Cugat, OAR Vic, La Baells y el propio anfitrión Verdú-Vall del Corb. La competición constará de una primera fase con cuatro grupos de tres equipos cada uno. En el A estarán FC Barcelona, Girona y La Baells; en el B, Elche, Igualada y Verdú; en el C, Real Betis, Sant Cugat y OAR Vic; y en el D, Valencia, Damm y Sabadell. Los partidos tendrán una duración de 35 minutos y una sola parte. La fase de grupos se disputará entre las 9.20 y las 13.40 utilizando los dos campos de Tàrrega. De cada grupo pasarán a cuartos los dos primeros clasificados. Los cuartos de final, que se disputarán entre las 15.30 y las 17.00, enfrentarán al primero del grupo B con el segundo del D, al primero del D con el segundo del B, al primero del A con el segundo del C y al primero del C con el segundo del A. Las semifinales tendrán lugar desde las 17.10 hasta las 18.40 y la gran final comenzará a las 19.00 horas. También habrá una fase de consolación entre los que hayan quedado terceros en cada grupo, entre las 13.45 y las 14.20, disputándose la final a las 14.35 horas.El presidente y entrenador del Verdú-Vall del Corb Joan Barril mostró su satisfacción por “acoger un torneo femenino y de base de mucha calidad, lo que refuerza nuestra apuesta por este fútbol pese a nuestras limitaciones porque somos un municipio pequeño que apenas alcanza los 850 habitantes”.Y es que esta modesta localidad de la comarca del Urgell puede presumir de tener un equipo femenino en Primera Catalana, el CF Verdú-Vall del Corb, lo que hace que sea junto al Pardinyes con el que comparte categoría y grupo, el tercero de mayor categoría de Lleida solo por detrás del AEM (Primera RFEF) y el AEM B (Tercera RFEF). Llevan solo seis temporadas compitiendo, pese a que el fútbol en la población cumplió su centenario en 2020, pero ya fueron capaces de jugar tres años en una categoría más alta de la que están ahora, la Preferente, que es la máxima a nivel catalán.Para este torneo juvenil, Joan Barril explica que han hecho una petición a sus rivales y es que, por sus limitaciones, les permitan jugar no solo con jugadoras juveniles sino también alguna de superior edad.

El club está intentando formar un equipo cadete-juvenil

Joan Barril, presidente, entrenador y auténtico alma mater del CF Verdú-Vall del Corb, explica que pretenden crear un equipo cadete-juvenil que pueda servir de nodriza al primer equipo. “Ya tenemos unas cuantas jugadoras de estas categorías, pero estamos buscando algunas más. Tenemos esta ilusión de crear nuestra propia cantera”, afirma Barril.Y es que la propia primera plantilla tiene que alimentarse de una gran mayoría de jugadoras de fuera del pueblo. Son futbolistas de los pueblos cercanos, de la propia comarca y de la capital del Urgell, Tàrrega, es decir toda una ONU leridana para un club que, pese a su modestia, cuenta con unos 80 abonados.